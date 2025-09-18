El Eco Rallye A Coruña arranca una nueva edición con más kilómetros que nunca

Salida protocolaria del Eco Rallye A Coruña en María Pita en la tarde de este jueves. Eco Rallye A Coruña

El Repsol Eco Rallye A Coruña llega a su novena edición en el que es el año con más kilómetros de recorrido. El cerca de medio centenar de participantes disputará dos días de prueba por 574 kilómetros a lo largo de la provincia coruñesa y con un tramo en Lugo pasando por Xermade.

En la tarde de este jueves tuvo lugar la salida protocolaria en María Pita, después de haber completado las verificaciones administrativas en el hotel NH Finisterre y las técnicas en el Parrote.

La prueba, en la que es la segunda edición consecutiva dentro del calendario del Campeonato Bridgestone FIA Eco Rally Cup, arrancará este viernes a las 09:00 horas en la céntrica plaza coruñesa poniendo rumbo a Santiago de Compostela.

Allí se celebrará un reagrupamiento de 13:30 a 16:30 horas, antes de emprender el regreso a A Coruña para completar la primera etapa. La jornada incluirá además dos reagrupamientos intermedios: en Santa Comba (11:30 horas) y en Curtis (18:25 horas), ambos en los recintos feriales locales.

El sábado, la segunda etapa comenzará a las 10:00 horas en María Pita. Los equipos llegarán a As Pontes a las 12:10 horas para una parada intermedia y regresarán a A Coruña a las 18:15 horas, donde finalizará la prueba.