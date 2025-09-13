El EcoRallye A Coruña reunirá a más de 50 pilotos que recorrerán 574 kilómetros por la provincia

La novena edición del Repsol Eco Rallye A Coruña cerró ayer sus inscripciones con más de cincuenta pilotos confirmados. Desde la organización, señalan que esta será la edición más internacional hasta la fecha, con representación de diez nacionalidades: España, Portugal, República Checa, Italia, Polonia, Francia, Bulgaria y Lituania, entre otras.

La competición, que se celebrará los días 18 y 21 de septiembre, afronta ya los últimos preparativos para celebrar, por segundo año consecutivo, una cita puntuable para el Campeonato Bridgestone FIA Eco Rallye Cup, además de formar parte del calendario del Campeonato de España de Energías Alternativas RACE.

La plaza de María Pita volverá a ser la base de operaciones desde la que los equipos partirán para recorrer los 574 kilómetros del itinerario de este año. El trazado atravesará 39 municipios: 38 de la provincia de A Coruña y, por primera vez, también Xermade, lo que supone la entrada del rallye en la provincia de Lugo.

Otra de las grandes novedades es la incorporación de Repsol como patrocinador principal, reforzando así el compromiso de la compañía multienergética con A Coruña y con el impulso de todas las energías.

Presentación oficial del evento

El próximo lunes 15 de septiembre, a las 12:00 horas, el salón Real de María Pita acogerá el acto de presentación de la 9ª edición del Repsol Eco Rallye A Coruña.

El evento contará con la presencia de Roberto García Fernández, jefe de Servicio de Deporte de A Coruña en la Consellería de Presidencia y Secretaría Xeral; Antonio Leira Piñeiro, diputado provincial; Gonzalo Henrique Castro Prado, concejal de Cultura y Turismo de A Coruña; Patricia Bello Canedo, concejala de Cultura y Deportes de A Laracha; Manuel Muiño Espasandín, alcalde de Zas; Joaquín Verdegay, secretario general de la Real Federación Española de Automovilismo; director territorial de la zona noroeste de Multienergía de Repsol, Benjamín Muñoz y Javier Losada, representante de Coca-Cola. Además también asistirán representantes de los concesionarios de la ciudad.

Asimismo, durante la presentación se darán a conocer más detalles sobre la prueba. Los pilotos no conocerán los tramos del rallye hasta una hora antes de afrontarlos, lo que añade un componente extra de emoción y estrategia.