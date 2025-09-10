El EcoRallye A Coruña homenajea a la ciudad en su cartel de la 9ª edición

El Repsol EcoRallye A Coruña ha presentado este miércoles el cartel de su novena edición, en el que homenajea a la ciudad con un estilo que recuerda a los años 80 y con un Omoda 5EV como vehículo principal.

En el cartel no faltan las referencias a neones y elementos de una inspiración ochentera, según explica la organización, que dialogan con la modernidad de los vehículos eléctricos y un skyline con algunos de los edificios y símbolos de la ciudad como María Pita, el Obelisco, el Palacio de la Ópera o las farolas rojas del paseo marítimo.

En primer plano está un Omoda 5EV, un modelo 100% eléctrico que se erige como símbolo del rally.

Cartel 9º Ecorallye A Coruña. Ecorallye A Coruña

La prueba se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de septiembre por 39 localidades, el número más alto hasta la fecha. Por primera vez tendrá un tramo por la provincia de Lugo con el municipio de Xermade como novedad.

Será también la edición más larga y exigente hasta la fecha, con 574 kilómetros.

Además, por segundo año consecutivo, servirá para puntuar de cara al Campeonato del Mundo Bridgestone FIA Eco Rally Cup.