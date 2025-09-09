El OAR Coruña se presenta con la permanencia como “principal objetivo deportivo”

El OAR Coruña presentó su nuevo proyecto deportivo de cara a la temporada 2025-2026. En este ilusionante año el equipo competirá con División de Honor Plata tras el gran ascenso logrado la temporada pasada. El objetivo del equipo será pelear la permanencia con la base del año pasado y las ocho incorporaciones firmadas este verano.

El presidente del club, Carlos Resch, arrancó la presentación con el agradecimiento a los patrocinadores y administraciones que dan respaldo al proyecto. El objetivo deportivo del club es la permanencia y poder crear una base sólida. El máximo mandatario del conjunto coruñés definió la temporada pasada como “un éxito, no solo en lo deportivo, sino también en lo social por el crecimiento experimentado en redes sociales, afición o marca”.

La cantera seguirá siendo clave en el proyecto de club y esta temporada se crearán otros dos equipos nuevos federados. “Es una carrera de fondo, pero un pilar básico para consolidar el club”.

Jacobo Nóvoa, director deportivo, presentó a la plantilla que competirá esta temporada en División de Honor Plata, una plantilla formada por 19 jugadores de los cuales 11 continúan de la temporada pasada. “Tenemos un grupo competitivo, equilibrado y con hambre. Hemos podido cerrar nuestras primeras opciones en cada posición y eso habla del respeto que el proyecto genera en el balonmano nacional”.

El club también aprovechó el acto para presentar la camiseta con la que competirá esta temporada. El equipo debutará en liga el próximo fin de semana en Pontevedra y una semana después disputará su primer partido en casa en el Pabellón San Francisco Javier.