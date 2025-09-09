El Baxi Ferrol se apunta a volver al cole de la mano de Parque Ferrol

La Vuelta al Cole llega a Parque Ferrol con la energía del BAXI Ferrol. El centro comercial ha preparado una programación especial del 5 al 14 de septiembre en colaboración con el club de baloncesto, con el objetivo de combinar deporte, ocio y sensibilización social en el inicio del curso 2025/26.

Durante diez días, los visitantes podrán disfrutar de actividades para toda la familia que buscan fomentar hábitos saludables, promover el bienestar emocional y acercar el deporte a la comunidad.

Una de las principales propuestas es la exposición “Sentir la camiseta”, organizada junto al Hospital Ribera Juan Cardona, que invita a reflexionar sobre la salud mental a través de camisetas con mensajes que abren espacio al diálogo social.

El jueves 11 tendrá lugar la rueda de prensa oficial en la que se anunciará la renovación del patrocinio entre Parque Ferrol y BAXI Ferrol, además de la mesa redonda “Competir con la cabeza”.

En ella, jugadoras del equipo y profesionales de la salud analizarán la gestión emocional en el deporte de élite, el valor del ejercicio físico en la prevención de problemas emocionales y la necesidad de visibilizar el cuidado de la salud mental.

El sábado 13 será el turno de la gran cita familiar. Durante la jornada se celebrará el reto deportivo “Lanza y Gana”, con premios directos para los participantes que realicen compras en el centro.

Por la tarde, la Fiesta BAXI llenará Parque Ferrol de música en directo, animación y la firma de camisetas por parte de las jugadoras, culminando con el sorteo de una camiseta oficial del equipo firmada por toda la plantilla.

Con esta programación, Parque Ferrol y BAXI Ferrol refuerzan su alianza y consolidan su compromiso con la ciudad, transformando la vuelta al cole en un referente de deporte, salud y ocio en la comarca.