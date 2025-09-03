Galicia reconoce a 48 personas y entidades deportivas en su gala anual

La Secretaría Xeral para el Deporte, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha dado a conocer el acuerdo del jurado calificador de los Premios del Deporte Gallego correspondientes a los años 2023 y 2024, que se publicará este viernes en el Diario Oficial de Galicia, tal y como han informado en nota de prensa.

La gala de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo miércoles 10 de septiembre en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

El jurado ha subrayado la dificultad de su elección, que ha tenido en cuenta la realidad del deporte gallego durante los últimos dos años, en los que Galicia ha reafirmado su posición como referente tanto a nivel nacional como internacional.

En esta edición, los premios distinguen a 25 galardonados en 19 categorías de 2023 y a 23 en las mismas categorías de 2024.

Entre los premiados más destacados se encuentran la futbolista Teresa Abelleira, el atleta Adrián Ben, la gimnasta Melania Rodríguez, el balonmanista Rodrigo Corrales, el piloto Jorge Prado, la triatleta Susana Rodríguez, la esgrimista Judith Rodríguez, la atleta Adiaratou Iglesias, los ciclistas Gustavo Dacal y Damián Ramos, así como el tirador olímpico Juan Antonio Saavedra.

Los premiados de 2023

Entre los reconocimientos de 2023 destacan Teresa Abelleira como mejor deportista femenina y Adrián Ben como mejor deportista masculino.

En categoría de discapacidad, Susana Rodríguez y Adiaratou Iglesias comparten el premio femenino, mientras que Gustavo Dacal se lleva el masculino.

Otros galardonados son los equipos Celta Femxa Zorka – CD Bosco y Club Universitario Baxi de Ferrol en baloncesto femenino, la Selección Gallega UEFA en fútbol masculino y el Club Deportivo Delikia como mejor equipo inclusivo.

En categorías de promoción y fomento del deporte se premió al Club Patinaxe Artística Gondomar, así como al Concello de Abegondo y al Concello de Arteixo por su labor en hábitos de vida activa.

Los premiados de 2024

En 2024, Melania Rodríguez fue reconocida como mejor deportista femenina, mientras que Rodrigo Corrales y Jorge Prado compartieron el premio masculino.

La categoría de discapacidad premió a Damián Ramos, Martín de la Puente y Juan Antonio Saavedra.

Entre los equipos, el Club Deportivo Burela Fútbol Sala y el Club Básquet Leyma Coruña fueron galardonados como los mejores en femenino y masculino, respectivamente.

Otros premios destacaron al equipo español Barco Dragón DB10 en piragüismo inclusivo, al Club Emevé en voleibol base, al Concello de Ribadeo y a Carreira Alternativa por su promoción de la actividad física y los hábitos saludables.