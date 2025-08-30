El circuito de As Pontes (A Coruña) hace historia con el estreno del RallyShow Deputación da Coruña

El circuito municipal de As Pontes vivió este sábado una jornada histórica con la celebración del primer RallyShow Deputación da Coruña, un evento pionero en el automovilismo gallego que superó todas las expectativas y reunió a más de 4.000 aficionados llegados de toda Galicia.

El actual campeón gallego, Víctor Senra, al volante de su Hyundai i20 WRC, se proclamó vencedor de esta primera edición imponiéndose en una final vibrante que puso en pie a las gradas del trazado pontés.

Con su estilo agresivo y preciso, Senra dominó todas las eliminatorias hasta hacerse con el triunfo final en un formato que combinaba velocidad y estrategia.

En el podio lo acompañaron el coruñés Daniel Berdomás (Hyundai i20 N Rally2), que firmó la segunda posición, y el vigués Jorge Pérez, tercero con su Porsche 991 GT3. El formato eliminatorio y la cercanía del público hicieron del RallyShow una experiencia única tanto para los pilotos como para los espectadores.

El espectáculo fue completo desde primera hora, con las gradas repletas para seguir entrenamientos, cuartos, semifinales y la gran final.

Entre cada manga, el público disfrutó con las exhibiciones de drift de los BMW de Sito González, los carcross y los históricos Mini Cooper “Italian Job”, que ofrecieron momentos de pura velocidad.

Además de la competición, el RallyShow pensó en toda la familia: animación, música, foodtrucks, un circuito de karts para los más pequeños, sorteos y copilotos por un día con profesionales del volante hicieron de la cita una auténtica fiesta del motor.

Con entrada gratuita, amplias zonas de aparcamiento y un dispositivo organizativo que garantizó la seguridad y comodidad de los asistentes, el RallyShow Deputación da Coruña se estrenó con fuerza y marcó un antes y un después en el calendario gallego del automovilismo.