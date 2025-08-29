El mal tiempo obliga a suspender el Trofeo Teresa Herrera de Traineras este domingo en A Coruña

La Federación Gallega de Remo y la Asociación Liga Noroeste han tomado la decisión de suspender la jornada del domingo por la mañana del Trofeo Teresa Herrera de Traineras en A Coruña, tras evaluar las previsiones meteorológicas previstas para ese día.

Según el informe del Comité de Seguridad, las condiciones del mar previstas suponen un riesgo para la seguridad de las tripulaciones participantes. Los datos aportados por la AEMET y MeteoGalicia señalan la presencia de mar gruesa con olas de entre 3 y 4 metros, vientos sostenidos de 12 a 16 nudos y rachas que podrían alcanzar los 22 nudos, superando los límites permitidos por los protocolos de seguridad.

Durante esta semana, el comité realizó pruebas en el campo de regatas en condiciones similares o incluso más favorables, constatando que el oleaje rompe en la zona prevista para la instalación del tren de boyas en tierra, lo que dificulta el embarque de las tripulaciones y la celebración de la prueba.

Ante esta situación, la organización adopta la decisión de concentrar toda la competición en la tarde del sábado, cuando las previsiones meteorológicas son favorables para la práctica deportiva. Se valoró la posibilidad de trasladar la regata a una ubicación alternativa, en coordinación con la Autoridad Portuaria, pero las dimensiones del campo de regatas impiden su celebración en espacios portuarios.

También se barajó un posible aplazamiento para el primer fin de semana de septiembre, pero la coincidencia con un partido de fútbol en el estadio de Riazor impide su organización ese día.

La competición del sábado se adaptará al formato de regata en línea con cinco boyas y tandas lanzadas cada minuto:

Categoría femenina

17:30 h: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la LGT

17:31 h: 6º, 7º, 8º, 9º y 10º de la LGT

Categoría masculina

18:00 h: 9º, 8º, 7º y 6º de Liga A

18:01 h: 5º y 1º de Liga B con 11º y 10º de Liga A

18:30 h: 5º, 4º, 3º, 2º y 1º de Liga A

En caso de que el mar no permita la regata en línea el sábado, la prueba se realizará en modalidad contrarreloj. También se valora la posible suspensión si las condiciones son desfavorables.

Desde el Concello da Coruña agradecen la comprensión de la ciudadanía y de las entidades participantes, así como el trabajo de la organización para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la competición.