A Coruña abre el plazo para optar a las más de mil plazas para las Escuelas Deportivas Municipales

El próximo lunes 1 de septiembre se abrirá el plazo de solicitudes para optar a las 1.055 plazas disponibles de cara a la nueva temporada de las Escuelas Deportivas Municipales, un programa impulsado por A Coruña y que cuenta con una amplia oferta de actividades deportivas para todas las edades.

La programación de las EDM está organizada en cinco grupos de edad (6-8 años, 9-11 años, 12-17 años, 18-64 años y más de 65 años).

Las EDM ofrecen cada año más de 4.600 plazas, con participantes que mantienen su asistencia curso tras curso.

Tras completarse el plazo de renovación, la oferta de plazas libres para el curso 2025-26 supera el millar e incluye actividades como natación, patinaje artístico, waterpolo, gimnasia, aikido, atletismo, bádminton, judo, esgrima, boxeo, tenis, escalada, bujutsu, pádel, marcha nórdica, yoga, pilates, zumba y tonificación.

Las actividades se desarrollarán, como cada año, en instalaciones municipales como las ciudades deportivas de la Torre o Riazor, pabellones polideportivos municipales como los de Sagrada Familia, Novo Mesoiro, Barrio das Flores, Os Rosales y San Francisco Javier, la Casa del Agua, así como en complejos deportivos como el de San Diego o el del Club del Mar de Santo Amaro.

Plazo de solicitudes abierto hasta el lunes 8 de septiembre

Las personas interesadas en solicitar plaza en las diferentes actividades de las Escuelas Deportivas Municipales podrán hacerlo entre el 1 y el 8 de septiembre, a través del formulario habilitado en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde también estará disponible toda la información y el calendario de fechas clave para consultar las listas provisionales, definitivas y la apertura del proceso de matrícula.