El fútbol de A Coruña homenajea a Juan Luis Villamisar con una placa en la sede de la Federación

La Real Federación Gallega de Fútbol ha descubierto esta tarde en su sede en A Coruña una placa en memoria de Juan Luis Villamisar, vicepresidente entre los años 2015 y 2025 y fallecido hace escasas semanas.

El acto, en el que estuvieron presentes tanto sus hijos como su mujer, consistió en un sencillo homenaje, donde fue recordado por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, así como de su sucesor al frente del fútbol gallego, Pablo Prieto.

La placa fue descubierta por su viuda, que no pudo contener la emoción y agradeció el gesto a los presentes.

"Tus compañeros de junta directiva de la RFGF nunca te olvidaremos y mantendremos siempre vivo tu legado: una enorme vocación de servicio y la constante búsqueda de soluciones con una respuesta amable fundamentada en el diálogo y en el consenso", dice el texto ubicado en la entrada de la sede.