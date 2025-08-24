Un inicio irrepetible en Ferrol: sol y gran público en el primer día del Pantín Classic 2025

Este mediodía comenzaba en la playa de Ariño (Pantín) la 38ª edición del Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2025, en la primera de las dos jornadas dedicadas a la Para Surf League (PSL), la única parada en España del tour mundial de la PSL, el equivalente a la World Surf League, en la que participan cerca de 30 deportistas en surf adaptado a sus capacidades.

La competición arrancaba este sábado pasadas las 12:00 y concluía cerca de las 18:00 horas, con pleamar y pocas olas que complicaban las maniobras en la orilla, seguida de cerca por los bañistas, que ayer veían la playa convertida en un escenario de película en los colores del mar.

Las mangas clasificatorias de la Para Surf League se retoman este domingo 24, y la entrega de premios está prevista para las 18:30 horas. Entre otros, compiten Dana Cumming, Hugo Rocha, Dani Souto, Lou Meniche, Sarah Almagro o Benn Neumman, un ejemplo de actitud, resiliencia y devoción por el mar en todas las franjas de edad, desde los más jóvenes hasta los más veteranos.

Las distintas categorías de la PSL se adaptan a la movilidad y visión de los participantes: en el caso de los surfistas ciegos entran acompañados de un guía, y en el caso de quienes carecen de manos o pies, cuentan con apoyo y ayuda para impulsarse en las olas y poder iniciar las maniobras.

Con la competición finalizada, Sarah Almagro, subcampeona del mundo, y el surfista gallego Dani Souto fueron los primeros en participar en los "Faladoiros de Pantín", en la carpa de Abanca, para compartir en primera persona su historia de vida y aprendizaje ante decenas de personas.

"El mar no discrimina y por eso es tan importante un evento como Pantín, que apuesta por la igualdad. Pantín nunca defrauda", afirmó Almagro. A su lado, Dani Souto, que perdió un ojo a causa de un melanoma, expresaba su orgullo como gallego por contar con una prueba como la de Pantín en el tour mundial de la Para Surf League.

Cabe destacar que esta primera jornada de la edición 2025 resultó irrepetible, tanto en lo climático como en lo ambiental, convirtiendo, un verano más, al Abanca Pantín Classic Galicia Pro en todo un acontecimiento, al que pusieron banda sonora los grupos Pioneers y Candela&JustBeca.

Nueva zona gastro y market local

Y no olvidéis pasar por la zona gastro ampliada –y bajo carpa– donde se puede encontrar una docena de foodtrucks con una variada oferta que va desde fish & chips de merluza del norte en el primero dedicado al pescado, hasta filloas en A Crepería, helados de Bico de Xeado, bollería y café en Amasarte, perritos calientes en Carrito St., comida mexicana en A Taquilla, hamburguesas en The Burger Caravan, pizzas en Los Piratas de Loiba y las delicias en Maizal.

Y aún más, dos ecopuestos de la mano de la Diputación de A Coruña con productos caseros de A Fusquenlla, con limonada y membrillos de la tierra, made in Pantín, y los zumos de pomelo y la granola de cereales y miel gallega.