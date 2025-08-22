El gallego Carlos Arévalo vuelve al podio mundial con un bronce en K4 500

El palista lucense Carlos Arévalo sumó este fin de semana una nueva medalla internacional a su palmarés.

El deportista del Fluvial de Lugo consiguió el bronce en la final del K4 500 metros del Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas disputado en Milán (Italia), junto a sus compañeros de embarcación Adrián del Río, Álex Graneri y Rodrigo Germade.

El oro fue finalmente para la tripulación lusa, con Hungría en la segunda plaza y España completando el podio con un tiempo de 1:19.33, a solo cuatro décimas de los dos primeros.

En las últimas grandes citas, como el Europeo de Racice (República Checa) y el Mundial de Szeged (Hungría), la embarcación se había quedado a las puertas del podio, en cuarta posición.

Para Carlos Arévalo, la medalla significa también volver al lugar de privilegio en una distancia en la que ya sabe lo que es triunfar: fue subcampeón mundial en 2019 (Hungría) y campeón en 2022 (Canadá).