Ferrol organiza una nueva edición del campeonato de Bodyboard Cidade de Ferrol

El concejal de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, presentó esta mañana el VIII Campeonato de Bodyboard Cidade de Ferrol, que se celebrará del 29 al 31 de agosto en la playa de Penencia, en Doniños.

El edil estuvo acompañado por el presidente del club Bodyboard Ferrol, José Harto, y por la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros.

La competición abarca el campeonato local de bodyboard, el campeonato de la liga gallega y el campeonato 100% bodyboard, en los que participarán cerca de 200 deportistas.

Las pruebas comenzarán a las 09:00 y finalizarán pasadas las 18:00, y concluirán el domingo con la entrega de premios sobre las 18:00.

Por primera vez, incluye una prueba 100% a nivel nacional, sumando así nuevos puntos a este campeonato.