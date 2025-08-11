Éxito del club de vela Playa de Oza en el campeonato gallego de windsurf en Cangas

Imagen del podium masculino. Club de vela Playa de Oza.

El club de vela Playa de Oza ha conseguido unos inmejorables resultados en el campeonato gallego de Windsurf, celebrado en fechas recientes.

Un total de once deportistas del club se desplazaron hasta Cangas para disputar esta prueba, que es de la clase Raceboard.

En un primer día con vientos flojos y un segundo con vientos de 20 nudos, han logrado diferentes podios que refrendan su buen trabajo.

En concreto, el primer clasificado y campeón gallego fue Martín Maciel, mientras que el segundo fue Jorge Maciel y el tercero Javier Plaza.

En el apartado femenino, Alba González fue campeona gallega.

Finalizó como cuarto clasificado Pablo Iglesias, quinto José Ángel Jurado, sexto Carlos Ameixeiras, séptimo Jorge Docampo, duodécimo Alberto Martínez, décimo tercero Francisco Pan y décimo cuarto Félix Carballeda.