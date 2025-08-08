A Coruña acoge el primer torneo de tiro con arco organizado en Zapateira por The Cutart Team

El club de tiro con arco The Cutarc Team organiza este fin de semana el primer torneo 542 de su modalidad, que se desarrollará en el campo de fútbol de Zapateira, en A Coruña.

Esta entidad, que es una de las más grandes de la geografía gallega, cuenta con un total de 80 arqueros inscritos, llegando a niveles de competición oficiales de liga, según resaltan fuentes de la entidad.

Todo ello, a pesar de ser un deporte minoritario y un momento del año tan complejo como el mes de agosto, coincidiendo además con la celebración del Teresa Herrera, tanto en modalidad masculina como femenina como la versión mini, que también tiene lugar ese día en el estadio municipal de Riazor.

Las categorías de este evento son compuesto, recurvo y tradicional en diferentes edades, tanto menores como adultos, e incluso cuentan con personas con discapacidad que realizarán la modalidad de arco adaptado.

El evento congregará en la instalación deportiva coruñesa a personas que llegan tanto de la geografía gallega como de fuera de Galicia. Su objetivo es fomentar la socialización entre deportistas, dado que durante 10 horas, los equipos integrados de 3 a 6 arqueros tiren durante ese tiempo sin descanso, con la única posibilidad de turnarse entre miembros del mismo equipo.

Este torneo está apoyado por el Concello de A Coruña, Deputación de A Coruña, Gadis, Coca-Cola, Husqvarna y otros partners.

El campo de fútbol de A Zapateira es, junto al de Virgen del Carmen en Labañou, el único que mantiene la arena como superficie de la zona deportiva.

A pesar de los múltiples esfuerzos de corporaciones de diferentes colores políticos para lograr su cambio a césped sintético, no ha sido posible debido a discrepancias con la totalidad de propietarios de las parcelas que lo ocupan, por lo que ha quedado en desuso y su utilización principal es complementar sesiones de entrenamiento cuando otras instalaciones deportivas son sometidas a obras, como en fechas recientes fue Leyma o Torre 1.

De hecho, tal y como ha conocido Quincemil, entre la Real Federación Gallega de Fútbol, ayuntamiento y otras administraciones se está tratando de lograr un acuerdo que desbloquee su situación, tras muchos años de reivindicación del tejido deportivo de la ciudad, que ve en esta instalación un lugar idóneo para crecer de forma ordenada por su emplazamiento, su conexión con la Tercera Ronda y su núcleo poblacional.

Además, se desarrolla la actividad de tiro con arco y, durante el fin de semana, acoge partidos de fútbol veterano, fútbol de peñas y partidos de competiciones de base y aficionado cuando el resto de campos de fútbol no son suficientes para señalar los casi 200 partidos oficiales que se celebran en la ciudad cada semana de competición oficial.

El concello instaló, en los últimos años, las torres de luz del antiguo campo de Lamadosa, en Eirís, para poder ampliar su uso a nocturno cuando fuese necesario, además de realizar pequeñas actuaciones orientadas a la mejora de la experiencia del usuario.