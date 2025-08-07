A Coruña acoge en septiembre un campus de fútbol solidario de la Fundación Álvaro Morata

El capitán de la Selección Española y delantero internacional Álvaro Morata impulsa una nueva edición de los campus solidarios organizados por su Fundación tras la celebrada el año pasado. A Coruña acogerá del 1 al 5 de septiembre de 2025 el campus en la Ciudad Deportiva de la Torre con el apoyo de la firma gallega elPulpo entre los colaboradores del proyecto.

El objetivo de la Fundación Álvaro Morata es mejorar la vida de niños y niñas que conviven con problemas médicos, económicos y sociales. elPulpo se ha sumado a este proyecto "con mucho corazón y significado" no solo porque "ambas organizaciones comparten valores y propósitos, sino por el firme compromiso de la marca gallega con la realización de acciones de ámbito social".



La Fundación Álvaro Morata, inaugurada en 2023, organiza estos campus solidarios para que los más pequeños puedan disfrutar de unos días de convivencia, deporte y valores solidarios. Estas actividades se desarrollan en diferentes puntos de España: Madrid, Segovia, Málaga y A Coruña.

En esta última ciudad nació elPulpo, la firma de moda masculina que colabora con el proyecto de Morata desde su inicio. Precisamente, A Coruña acogerá el campus en la Ciudad Deportiva de la Torre del 1 al 5 de septiembre. "Mi objetivo es devolver a la sociedad los beneficios que de ella recibo como deportista de élite", afirma el futbolista que lidera la Fundación.

¿Cómo es posible inscribirse?

Al igual que el resto de campus, el de Galicia se dirige a todos los niños y niñas nacidos entre 2010-2018. Durante las jornadas se unirán fútbol, pasión y solidaridad bajo el lema "ningún problema es solo de los demás". Para reservar una plaza, los interesados deberán escribir al correo fundacionalvaromorata@pateamsoccer.com o inscribirse mediante el código QR.



Los campus de la Fundación aplican una metodología de aprendizaje y mejora a nivel deportivo creada por profesionales de fútbol y avalada por el propio Álvaro Morata, a la que se añaden una serie de valores esenciales para el desarrollo personal y deportivo de los niños: amistad, generosidad, sinceridad, gratitud, solidaridad y compañerismo.



"A lo largo de mi carrera deportiva he recibido muchísimo cariño, y gran parte de ese afecto venía de los más jóvenes. Por ello, me siento en la obligación de devolver en la medida de mis posibilidades lo recibido durante estos años", declaró el deportista al anunciar la inauguración de la Fundación Álvaro Morata.



"La Fundación Álvaro Morata, en colaboración con elPulpo, se compromete promocionar la práctica deportiva como instrumento para favorecer a colectivos que por razones físicas o sociales no tienen las mismas oportunidades, muy especialmente en la infancia y juventud", asegura la marca de moda gallega en un comunicado.