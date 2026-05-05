Corbacho, sobre el partido del Obradoiro en Santiago: "Tiene potencial para conseguir la victoria"

Alberto Corbacho de la Cruz (Palma de Mallorca, 1984) estaba en el Obradoiro CAB cuando ascendió por última vez a la ACB. Han pasado 15 años y el equipo se juega este viernes de nuevo el regreso a la máxima categoría del baloncesto español. "Obradoiro tiene potencial y equipo para conseguir la victoria", asegura.

El club compostelano lleva dos temporadas en Primera FEB y depende de sí mismo para volver a la ACB, en la que llevaba 13 temporadas antes del descenso en la 2023-2024. Un mal trago que el equipo afrontó con su lucha el año pasado y que este podría verse recompensado con el ansiado ascenso.

Hablamos de todo ello con Alberto Corbacho, jugador del Club Baloncesto Culleredo en Tercera FEB y entrenador en categorías inferiores. El mallorquín sigue muy de cerca el baloncesto gallego, sobre todo a su ex-equipo, y rememora lo que supuso para él formar parte del último ascenso del Obradoiro a la ACB.

"El ascenso que conseguí con el Obradoiro fue el premio o la recompensa a todo el trabajo no solo mío a nivel personal durante mi carrera sino también durante esa temporada con el equipo. Nos quedó la espinita de no poder conseguir el campeonato de esa temporada, pero conseguir la otra plaza por playoff fue muy atractivo", explica Corbacho, que recuerda que ganaron nueve de 11 partidos.

Una muestra de la autoridad que el equipo compostelano mostró durante la temporada 2010-2011 y que se tradujo en el regreso a la ACB. Ahora, esta emoción vuelve a vivirse en Santiago de Compostela, que contará con una pantalla gigante en la Praza Roxa para seguir el partido del viernes y un Multiusos Fontes do Sar que estará a rebosar.

La leyenda del Obradoiro y del fútbol nacional está contento de que su ex-equipo vuelva a estar "donde tiene que estar": "Ha sido una gran noticia que este tramo no haya sido de estar mucho tiempo en la Liga FEB, sino porque ha estado mucho en la Liga ACB".

La rivalidad con el Básquet Coruña

El jugador de baloncesto sigue muy de cerca tanto al Obradoiro CAB como al Básquet Coruña y ha visto varios partidos en el Multiusos Fontes do Sar y el Coliseum. "Está siendo emocionante y muy interesante. Quizá le resta atractivo que esta semana descanse Coruña, pero Obradoiro ha demostrado que ha hecho una gran temporada y que se merece estar ahí", señala el jugador de baloncesto.

El equipo compostelano competirá este viernes en una final por el ascenso directo a la ACB, fruto del esfuerzo de los últimos meses. "Ha ganado los dos partidos la Básquet Coruña y es un aliciente para que sea el equipo que se merece esa plaza a pesar de que Coruña ha dominado toda la liga, quizás porque Obradoiro no tuvo un inicio sobresaliente", indica Corbacho.

"Los jugadores están preparados para este tipo de situaciones, después de esta temporada va a ser difícil que pierdan este tipo de oportunidad" Alberto Corbacho, jugador de baloncesto

El mallorquín espera que el encuentro de este viernes sea de esos "que marcan fecha": "Que se disfrute y que se juegue al baloncesto como se ha jugado durante la temporada y que se consiga la victoria".

"Obradoiro tiene potencial y equipo para conseguir la victoria. Hay que jugarlo, mantener la calma y los nervios y tener la mano caliente. Los jugadores están preparados para este tipo de situaciones, después de esta temporada va a ser difícil que pierdan este tipo de oportunidad", asegura Corbacho.

Jugadores y equipo técnico están centrados en el objetivo y solo piensan en ganar un partido decisivo para el ascenso. Corbacho, por su parte, estará en el Multiusos Fontes do Sar para presenciar el encuentro del equipo compostelano: "El ambiente... qué te voy a decir de las grandes ocasiones. Allí estaremos para vivirlo".