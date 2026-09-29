El Hockey Club Liceo supera los 1.000 abonados y encara la recta final de su campaña

El Hockey Club Liceo ya cuenta con más de 1.000 abonados para esta temporada. El conjunto coruñés ha alcanzado esta cifra durante su campaña de abonados, en la que busca volver a llenar de ambiente el Palacio de los Deportes de Riazor y reforzar el vínculo con su afición.

El club ha compartido su satisfacción por la respuesta obtenida hasta el momento y ha agradecido el apoyo de los aficionados y de la ciudad. "Xa somos máis de 1.000 liceístas!!", ha celebrado la entidad a través de sus redes sociales.

Desde el Liceo destacan que esta cifra supone un respaldo al proyecto y animan a quienes todavía no se han abonado a aprovechar los últimos días de la promoción. El objetivo es continuar aumentando el número de seguidores que acompañen al equipo durante la temporada.

La campaña afronta así sus últimos días con el reto de seguir incorporando nuevos abonados. El club coruñés mantiene abierta la llamada al liceísmo bajo el lema "Faite Liceísta", con la intención de convertir el Palacio de los Deportes de Riazor en uno de los grandes puntos de encuentro de la afición verdiblanca durante el curso.