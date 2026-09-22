El Liceo ya tiene la hoja de ruta para la temporada 2026/2027 entre la OK Liga y la Champions

El Deportivo Liceo ya conoce la fecha de todos sus compromisos para la temporada 2026/2027. Los verdes jugarán tanto en la liga española como en la máxima competición europea, en un calendario intenso que arrancará a finales de octubre y terminará a finales de abril.

Para los duelos que se jueguen en el Palacio de los Deportes de A Coruña, la directiva ha fijado los horarios en los que jugará el equipo. En la OK Liga, cuando haya partido entre semana se jugará los miércoles a las 20:30 horas. Los fines de semana normales se jugará los sábados a las 19:00 horas, mientras que las semanas que coincidan con partido de Champions el choque de liga pasará al domingo a las 12:00 horas.

Por su parte, las grandes noches europeas en A Coruña se celebrarán los jueves a las 20:30 horas.

Todos los partidos mes a mes

El mes de octubre solo tendrá un encuentro: el debut liguero el día 31 en la pista del Recam Làser Caldes.

En noviembre, la actividad sube de ritmo. El Liceo jugará en casa contra el Barça Hoquei el día 7, visitará al Shum Frit Ravich el 14, recibirá en A Coruña al Adiss Hockey Rivas el 21, viajará para medirse al Calafell La Menorquina el 26 y cerrará el mes en casa contra el Igualada Rigat HC el 29.

En diciembre llegará el inicio de la Champions. El mes comenzará con la visita al Reus Deportiu Brasilia el día 2, el partido en casa contra el AM Club Patí Vilafranca el 5 y el estreno europeo en el Palacio contra el SL Benfica el día 10. Después, los verdiblancos jugarán fuera contra el Aitex PAS Alcoi el 16, recibirán al Club Hoquei Lloret el 19 y viajarán para medirse al Calafell La Menorquina el 22.

El mes de enero vendrá cargado con siete compromisos. Arrancará el día 3 recibiendo al CE Noia Freixenet, continuará el 7 con el choque europeo en la pista del Club Hóquei Braga y seguirá el 10 en A Coruña contra el CP Voltregà MS. El 16 visitarán al Pons Lleida, el 21 recibirán en Champions al FC Porto, el 24 jugarán en casa contra el Recam Làser Caldes y terminarán el mes el día 30 en la pista del Barça Hoquei.

En febrero, los coruñeses disputarán seis encuentros. El día 3 recibirán al Shum Frit Ravich, el 6 jugarán fuera contra el Adiss Hockey Rivas y el 11 tendrán cita europea en la pista del Sporting CP. La segunda mitad del mes incluirá la visita al Igualada Rigat HC el 14, el partido en casa contra el Reus Deportiu Brasilia el 20 y los duelos seguidos fuera contra el Igualada Rigat HC el 25 y el AM Club Patí Vilafranca el 28.

En marzo, el calendario dará un respiro con un único choque liguero en el Palacio, que se jugará el día 13 frente al Aitex PAS Alcoi.

Por último, en abril se decidirá el tramo final de la fase regular. El día 3 los verdes visitarán al Club Hoquei Lloret, el 11 recibirán en casa al Calafell La Menorquina, el 14 jugarán en la pista del CE Noia Freixenet, el 17 viajarán para enfrentarse al CP Voltregà MS y cerrarán la competición el 25 de abril en A Coruña ante el Pons Lleida.