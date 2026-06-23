Liceo 2 - Igualada 2: San Juan se ceba de nuevo con el deporte coruñés

El Liceo perdió el título de liga en una fatídica tanda de penaltis en la que no fue capaz de anotar ninguno de los cuatro lanzamientos de los que dispuso. Por contra su rival anotó dos que fueron suficientes para hacerse con la liga. En los sesenta minutos anteriores, el Liceo lo intentó pero no encontró en ningún momento su mejor versión. Dava Torres, con dos goles, fue el jugador más destacado de un Liceo que se queda a las puertas de su noveno título liguero. La temporada acaba de la peor manera posible para un equipo que, a pesar de este sabor amargo del final, se hizo con la Copa y reenganchó de nuevo a la ciudad de A Coruña con el equipo verde.

La primera mitad nació con un ritmo y sensaciones que nada tenían que ver con los dos primeros encuentros de la serie en Riazor. Un Igualada intenso, concentrado y con una enorme defensa, logró maniatar a un Liceo que no logró imponer su ley. Y por si todo ello fuera poco, Biel Llanes inauguraba el resultado para los visitantes.

Trató de reaccionar un Liceo que estaba algo superado por el ambiente y los nervios típicos de un quinto partido que decide el título liguero. La paciencia no era suficiente para traspasar líneas enemigas y el gol de Biel mantenía a los catalanes por delante. El Igualada demostraba que cuando se olvida de lo extradeportivo y se centra en jugar, es un auténtico equipazo.

Riazor apretaba y sonaba como nunca y pronto se empezó a invocar al espíritu de San Juan. Hubo que esperar al tramo final de la primera mitad para que Dava Torres aprovechara un rechace de Arnau Martínez y estableciera el empate a cuatro minutos para el descanso.

Prórroga y penaltis

En la segunda mitad el guion no variaba y un Igualada muy serio mantenía el ritmo y generaba ocasiones sobre la portería de Blai. Cañadillas silenció Riazor con el tanto que devolvía la ventaja a los de Marc Muntané. El propio Cañadillas haría el tercero pero los colegiados anulaban el gol por un movimiento ilegal.

Con el Liceo algo desordenado y contra las cuerdas apareció un día más Dava Torres para transformar un penalti y poner el empate a dos. La tensión era máxima y los equipos no aprovecharon la décima falta. La estrategia no decidió para ninguno de los dos y la final se marchaba a la prórroga, una prórroga en la que el Liceo necesitaba tomar precauciones al llevar 14 faltas y estar a una de la directa.

En el primer tiempo de la prórroga el Igualada llevó el peso y generó peligro en lanzamientos lejanos. Los catalanes seguían mostrando un nivel muy alto ante un Liceo que no encontraba su juego. De hecho en una pérdida de los coruñeses, el equipo arlequinado se plantó solo delante de un inspirado Blai Roca. Así se llegaría al final de la primera parte de la prórroga.

La segunda nació con una buena acción de Nuno pero Igualada respondió con un disparo potente que sacaba Blai. El Liceo trataba de sobrevivir con sus 14 faltas en contra que le obligaban a tener máxima precaución. La tuvo el Liceo en el último minuto pero Arnau volvió a aparecer y el título se iba a decidir en la tanda de penaltis.

Joel anotó el primero para un Igualada que pronto acarició el título ante el buen hacer de sus dos guardametas en la tanda de penaltis. César, Dava, Nil y Paiva fallaron sus respectivos lanzamientos y el Igualada celebró en Riazor un título de liga que se le resistía desde hacía 29 años.