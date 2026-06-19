Igualada 5 - Liceo 2: El Liceo no aprovecha el primer match ball

Si hay un equipo que se ha ganado su derecho a tener un mal día ese es el Liceo. Los coruñeses cayeron por cinco goles a dos en su visita a la pista de Igualada en un choque marcado por una mala segunda mitad. De hecho los de Copa se marcharon al vestuario con ventaja de cero a uno en el marcador pero se vinieron abajo en el segundo tiempo tras no aprovechar una superioridad numérica. Sin tiempo que perder, el equipo buscará levantarse para afrontar con garantías el cuarto encuentro de la serie que se jugará el domingo a las 20:30 horas. Si gana, el Liceo será campeón de Liga.

La primera parte resultó muy pareja y con un Igualada superior a los puntos. Con el paso de los minutos los coruñeses fueron asentándose e inquietando más la meta de Arnau Martínez. Eso generó también que los locales tomasen más precauciones. Y en ese escenario llegó el solitario tanto de Nil Cervera en acción individual y disparo potente de larga distancia. El gol fue muy festejado por un Liceo que sobrevivía gracias a su imparable carácter ganador. Pudo hacer el segundo Dava antes del descanso pero la bola se marchaba rozando el larguero de la meta catalana. El primer tiempo acabó con polémica ya que los locales pidieron cartón azul en un derribo que los colegiados consideraron que estaba fuera de tiempo.

Todo se iba a decidir en una segunda mitad con gran presión desde unas gradas que estaban absolutamente llenas. El calor se iba a convertir en un hándicap ya que la pista estaba muy resbaladiza. Xaus no pudo transformar la primera falta directa de la que disfrutó y ahí emergió la figura de Arnau Martínez. El guardameta se creció y calentó el partido de más. El Liceo siguió a lo suyo y se encontró pronto con otra circunstancia favorable: la superioridad numérica tras la cartulina azul mostrada a Biel Llanes.

Tampoco aprovechó ese momento y el Igualada se creció. En el momento en que recuperaban al cuarto jugador en pista, Pascual hacía el empate. Y sin tiempo casi para celebraciones llegaría el segundo del Igualada. El golpe fue tan gigantesco que el Liceo quedó ko. Y así discurrieron los siguientes minutos en el que los locales aprovecharon su gran acierto hasta colocar el cinco a uno. Cervera haría el segundo del Liceo a tres minutos del final pero ya no había tiempo material para remontar.

El equipo permanecerá en tierras catalanas para disputar este domingo a las 20:30 horas el cuarto encuentro de la serie. La Liga por lo tanto, tendrá que esperar.