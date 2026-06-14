Liceo 8 - Igualada 2: El Liceo sigue en modo apisonadora y acaricia el título

El Liceo superó al Igualada en el segundo partido de la final por el título Quincemil

Los coruñeses se hacen con el segundo punto de la eliminatoria y en el peor de los casos se aseguran un quinto partido en Riazor

En un hockey cada vez más igualado, el Liceo ha demostrado que ha llegado muy motivado al tramo final de temporada. Los coruñeses volvieron a superar con gran claridad al Igualada al endosarle un ocho a dos en Riazor. Con un público entregado el equipo verde completó una nueva exhibición.

Los catalanes se mostraron bastante mermados física y mentalmente y el equipo verde encaminó pronto el encuentro. Sería Dava Torres antes del minuto cinco el que superaría a Arnau desde el punto de penalti para hacer el uno a cero.

El choque había nacido con ciertas diferencias con respecto al del pasado viernes con un Igualada que trataba de ejecutar posesiones largas para frenar los ataques del Liceo. Sin embargo en el minuto 10 sería Nil Cervera el que haría el segundo y el equipo ya no paró. Xaus y Paiva completaron el cuatro a cero con el que se llegaría al descanso.

El marcador ya era una losa para un Igualada que llegaba a la final tras deshacerse del Barça en cinco partidos. Sin embargo en A Coruña no ha logrado mostrarse como ese equipo aguerrido y físico al que es muy difícil hacer un gol.

La segunda mitad fue un paseo y siguieron llegando los goles verdes. Arnau Xaus y Dava con un doblete cada uno en el segundo acto sellaron otra impresionante victoria de un Liceo que acaricia el título. Joel Roma y Marc González hicieron los dos tantos del honor de un Igualada que tratará en su pista y con su gente equilibrar una eliminatoria que se le ha puesto muy cuesta arriba.