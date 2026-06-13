Liceo 8 - Igualada 2: Oda al hockey en Riazor

El Liceo supera al Igualada en el primer partido de la final por el título @HockeyClubLiceo

El conjunto coruñés firma un encuentro perfecto en el primer duelo de la final por el título de liga

En un deporte cada vez más igualado, el Liceo bordó una actuación sublime ante los más de 3.000 espectadores que dieron un colorido espectacular al Palacio de Deportes de Riazor. Los coruñeses superaron por ocho goles a dos a un Igualada que llegaba a la final tras tumbar al Barça en cinco partidos.

Ese esfuerzo puede explicar en parte el resultado de hoy pero sería injusto no valorar el juego de un Liceo que quiere el noveno título liguero de su historia. Nuno Paiva abrió la lata cuando mucha gente todavía buscaba sitio para acomodarse en Riazor. Y Dava Torres hizo el segundo cuando los catalanes trataban de asimilar el golpe recibido.

A partir de ahí la exhibición fue in crescendo y a eso siempre contribuye Bruno Saavedra. El mago de Santiago volvió a levantar al público de su butaca tras completar un enorme gol. El Liceo era un rodillo y ya no iba a parar. Nuno Paiva, Bruno y Carballeira iban a colocar el seis a cero con el que se llegaría al descanso.

La consigna en la segunda parte era clara. No complicarse y que pasaran pocas cosas. Igualada salió mejor y los catalanes lograron el gol después de que la bola tocara en César y se introdujera en la meta de Blai.

El tanto no inquietó mucho a un Liceo que cortó rápido una posible reacción con el gol de Arnau Xaus a pase de Dava. Biel haría el segundo para los suyos tras un potente disparo que Blai no podía responder. Pero el partido era una fiesta y Dava cerró la goleada tras otra buena acción personal.

El Liceo se hace con el primer punto de una eliminatoria que vivirá el domingo por la tarde su segundo capítulo.