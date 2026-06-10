Liceo e Igualada se jugarán el título de liga

Diez meses de trabajo para que el Liceo esté a tres victorias de levantar su noveno título de liga. Su rival en la final será el Igualada. El conjunto catalán eliminó al Barça en el quinto partido tras vencer por un gol a dos. El asalto al título de liga comienza este viernes en el Palacio de Deportes de Riazor.

Los coruñeses tendrán el factor pista a su favor tras acabar en primera posición la liga regular. Llenar Riazor es el primer objetivo de un equipo que quiere cerrar de la mejor manera posible la temporada.

Enfrente llega un Igualada muy potente. En la temporada regular los coruñeses perdieron en Cataluña por cuatro goles a cero y empataron a tres en Riazor. Ese partido estuvo marcado por el lamentable comportamiento de la afición del Igualada desplazada a Coruña. El mejor precedente para los verdes llegó en la Copa del Rey. Ambos equipos se vieron las caras en semifinales y el Liceo venció por un tanto a dos. Los herculinos acabarían proclamándose campeones.

Precios populares para apoyar al Liceo

El club quiere generar una gran atmósfera en los dos primeros encuentros de la final. El primero de ellos se disputará el viernes a las 20:15 y el segundo será el domingo a las 20:30 horas.

El club ha ofrecido packs que incluyen entradas para los dos encuentros. Ocho euros para los sub15 y 14 para adultos. Además los socios tienen la posibilidad de sacar invitaciones y los socios que comparten el abono del Dépor y Liceo también entrarán gratis. Los que solo son socios del Dépor podrán adquirir el pack para los dos partidos por solo cinco euros.

La eliminatoria será dura y muy disputada y el equipo hace un llamamiento para que Riazor presente la mejor entrada posible y generar un gran ambiente de hockey. Este año la afición ha respondido y el equipo está extra motivado para pelear por el título liguero.