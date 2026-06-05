El Liceo quiere cerrar hoy en Cataluña su pase a la final

El Liceo afronta con ganas e ilusión el encuentro de esta tarde a las 20:30 ante el Calafell en tierras catalanas. Los coruñeses llegan con una cómoda ventaja de 2-0 en la eliminatoria y en caso de ganar hoy sellarían su pase a la final.

En el vestuario herculino no existe la palabra relajación ya que conocen perfectamente las virtudes de un rival al que se han enfrentado ya en cinco ocasiones esta temporada. Las dos victorias logradas en Riazor permiten afrontar con comodidad estos dos partidos en Cataluña.

Y es que si el Liceo pierde hoy, el cuarto encuentro se disputaría el domingo a las 12:30 horas. La otra eliminatoria entre Barça e Igualada marcha con empate a uno así que se llegará mínimo al cuarto partido.

En el plano meramente deportivo los coruñeses llegan al encuentro sin bajas y con todos los jugadores disponibles. Entre ellos destaca un Bruno Saavedra que estuvo imperial en los dos primeros encuentros de la eliminatoria. El Liceo busca acabar la serie por la vía rápida y para ello deberá vencer en este tercer encuentro a un Calafell que se muestra muy serio en su propia pista.