Calafell 4 - Liceo 1: La prórroga condena al Liceo

Tercer encuentro de la serie entre Liceo y Calafell y tercer partido que acaba con 4 -1 a favor del conjunto local. Los catalanes se llevaron un choque muy igualado que se decidió en la segunda parte de la prórroga tras una cartulina azul que recibió César Carballeira. El conjunto coruñés tendrá por tanto que afrontar un nuevo partido el domingo por la mañana en una eliminatoria que pudo quedar resuelta este viernes.

Y es que las cosas empezaron realmente bien para los de Juan Copa. Los coruñeses se adelantaron rápido en el marcador gracias a una buena acción de Nuno Paiva. El portugués recuperaba una bola tras pérdida en terreno atacante y superaba a Martí Serra. El Liceo dominaba el encuentro e hizo méritos para ampliar la ventaja. Sin embargo se encontró con un gran Martí Serra que mantuvo a los suyos en el partido a la espera de que el resto de compañeros lograran dar con la tecla.

Y el cambio de guion llegó en la segunda mitad. Nada más comenzar, el Calafell demostró que iba a hacer daño a un Liceo que se vio superado. Tras dos ocasiones rápidas, llegaría el gol del empate. Sergi Folguera con un disparo lejano al que imprimió una gran potencia lograba igualar la contienda. Mejoró el Liceo que volvió a generar ocasiones que no fue capaz de materializar.

Con el paso de los minutos ambos conjuntos empezaron a dar por bueno el empate y se iban a emplazar a la prórroga. En ese tiempo extra pasaron muy pocas cosas hasta que a 2:27 para el final los colegiados mostraron una cartulina azul a César Carballeira. Casi sin tiempo a reaccionar, Calafell iba a hacer el segundo tras una gran acción de Joan Pujalte. La inferioridad mató a un Liceo que ya no tenía opción de remontar y vio como su rival buscaba ampliar la ventaja. Biel Pujades y Aleix Marimón establecían el cuatro a uno definitivo y daban el primer punto de la eliminatoria a su equipo.

La serie vivirá un nuevo encuentro el domingo por la mañana. En caso de victoria del Liceo, los coruñeses sellarán su pase a la final. En caso de victoria local, la eliminatoria regresará a Coruña para vivir el quinto y definitivo encuentro.