El Liceo busca la matrícula de honor en una temporada sobresaliente

El Liceo busca la excelencia en un año espectacular a nivel social y deportivo. El club organizó la semana pasada un evento junto a patrocinadores y medios de comunicación para analizar el crecimiento de la entidad herculina. Además, se busca apellido en forma de patrocinador de cara a la próxima temporada.

El conjunto liceísta entra ahora en la fase decisiva de la temporada con la intención de que la Copa del Rey conseguida el pasado mes de marzo no sea el único título de este año.

El Liceo viaja hoy a Coímbra para afrontar mañana los cuartos de final a partido único ante el Oporto. Este año la Champions cambia de formato y el campeón se decidirá en esta espectacular Final 8, a la que han llegado los mejores equipos de Europa.

Una vez finalizada la Champions será el turno de la liga. Trece años después, los coruñeses acabaron en primera posición y tendrán factor pista en todas las eliminatorias. Los de Juan Copa están muy motivados en un final de temporada que promete grandes emociones. La primera cita será este miércoles a las 19 horas de Portugal.