El Liceo se defiende tras el grave comportamiento de los ultras del Igualada

El conjunto coruñés entra en escena tras el comunicado publicado por el Igualada este mismo lunes con una versión que dista bastante de la realidad vivida en Riazor

El partidazo protagonizado este domingo por Liceo e Igualada en Riazor y que acabó con empate a tres quedó empañado por el lamentable comportamiento de los ultras del Igualada. El grupo formado por unas 20 personas se encaró, insultó y amenazó a los jugadores del Liceo cuando estos saludaban a sus aficionados como hacen de manera habitual.

Ese fue el momento en el que los radicales amenazaron e insultaron a Jacobo Copa. Varios compañeros salieron a defenderlo y tuvo lugar un intercambio de palabras. Incluso desde la grada un seguidor del Igualada llegó a golpear a un jugador del Liceo.

Lejos de apaciguarse los ánimos, el grupo ultra siguió profiriendo insultos y se citaron con los jugadores del Liceo en el interior del Palacio. Ahí se vivieron momentos de tensión hasta que la seguridad logró desalojar a los radicales. Ambos clubes han sacado sendos comunicados a lo largo del día de hoy con versiones muy diferentes entre sí.

El Liceo asegura que no va a permitir este tipo de comportamientos en su propia casa y denuncia el clima de animadversión que sufre en muchos de sus desplazamientos. Además pone de manifiesto que esta misma temporada ha habido afición visitante de otros equipos como Barcelona, Benfica o Oliveirense y no ha habido un solo problema.