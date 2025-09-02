Exigentes rivales para el Liceo en la fase de grupos de Champions

El Deportivo Liceo continúa su preparación de cara a una exigente temporada en la que los de Juan Copa tratarán de mejorar los resultados de la pasada.

Este martes se han conocido los dos grupos de la Champions League, competición en la que el Liceo se quedó la temporada pasada a las puertas de la Final Four. Este año la fase de grupos estará compuesta por cuatro equipos portugueses (Barcelos, Sporting Portugal, Benfica, Oliveirense), el Bassano de Italia y el propio Liceo.

La competición arrancará el jueves 6 de noviembre en Riazor con el partido entre Liceo y Oliveirense. En total serán diez jornadas y los cuatro mejores de cada grupo accederán a los cuartos de final. En el grupo A coincidirán Barça, Reus e Igualada y completan el grupo el Oporto, el Trissino de Italia y Saint - Omer de Francia.

O noso camiño na #WSEChampionsLeague 25/26.



Empezamos o 6 de novembro en casa!



🟢⚪️ pic.twitter.com/WUuY1ePMoS — Hockey Club Liceo 🥬 (@HockeyClubLiceo) September 2, 2025

Pretemporada en marcha

El equipo afronta ya su cuarta semana de preparación. Copa tiene a toda su plantilla disponible a excepción de Blai Roca y César Carballeira que están disputando el Europeo con la selección española. En el debut el combinado nacional superó a Francia por un ajustado 2-1.