El Deportivo Liceo arranca la pretemporada

El Deportivo Liceo arranca este lunes la pretemporada. El conjunto verde estará un año más liderado por Juan Copa desde el banquillo y el objetivo será seguir creciendo y peleando por los títulos en disputa.

El equipo verde presenta algunas novedades con respecto a la temporada pasada. Al club coruñés han regresado Fran Torres ‘Tombita’ y Toni Pérez y se estrenan Blai Roca y Nuno Paiva. Las bajas son Fabri Ciocale, Pablo Cancela, Ferruccio y Martí Serra.

La base del equipo se mantiene y un año más Dava Torres y César Carballeira serán el alma del equipo. Junto a ellos se mantiene el talento joven de Jacobo Copa y Saavedra. Martín Rodríguez seguirá como segundo portero. Otras piezas importantes serán Nil Cervera y Arnau Xaus que siguen en el equipo coruñés.

Esta primera semana de trabajo constará de cinco sesiones de entrenamiento y el equipo descansará el fin de semana.