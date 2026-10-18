El Leyma Coruña se hunde en el último cuarto y cae ante el Girona tras encajar 110 puntos

El Leyma Coruña volvió a tropezar este domingo en la Liga Endesa tras caer por 110-90 ante el FIATC Girona en Fontajau. El equipo dirigido por Carles Marco aguantó el pulso durante buena parte del encuentro e incluso logró acercarse en el tercer cuarto, pero terminó desbordado en los diez minutos finales, en los que encajó 36 puntos y perdió cualquier opción de pelear por la victoria. El resultado prolonga el momento complicado de los coruñeses, que venían de perder por 71-92 frente al Casademont Zaragoza en el Coliseum.

La actuación de Jassel Pérez marcó la diferencia en un partido en el que el conjunto catalán encontró en su jugador una fuente constante de anotación. El exterior del Girona firmó 40 puntos y fue el gran protagonista de una tarde en la que los locales superaron la barrera de los cien tantos. A su lado también destacó David N'Guessan, con 19 puntos, mientras que el equipo naranja no encontró la manera de frenar el ritmo ofensivo de su rival cuando el encuentro entró en su tramo decisivo.

Un partido que cambió por completo en los últimos diez minutos

El encuentro comenzó con un Girona más acertado, capaz de cerrar el primer cuarto con una ventaja de cinco puntos (28-23). Los catalanes mantuvieron su producción ofensiva en el segundo periodo, aunque el Leyma consiguió responder y evitar que la diferencia creciese. El parcial de 25-25 permitió a los coruñeses mantenerse a una distancia asumible al descanso, con un 53-48 que dejaba abierta la posibilidad de darle la vuelta al marcador en la segunda mitad.

La reacción naranja llegó tras el paso por los vestuarios. El equipo de Carles Marco elevó su rendimiento ofensivo y encontró mejores soluciones para atacar la defensa local, hasta el punto de imponerse por 21-28 en el tercer cuarto. Ese parcial permitió al Leyma darle la vuelta al resultado y afrontar los últimos diez minutos con una ventaja de dos puntos (74-76). Después de haber ido por detrás durante buena parte del encuentro, los visitantes tenían el partido donde querían y la oportunidad de romper su mala dinámica liguera.

Sin embargo, el desenlace fue muy distinto. El Girona firmó un último cuarto demoledor, con 36 puntos anotados frente a los 14 del Leyma, para convertir un partido igualado en una derrota contundente para los gallegos. Los locales recuperaron el control y castigaron los problemas defensivos del conjunto coruñés, que se quedó sin capacidad de respuesta en el momento decisivo. La diferencia de 22 puntos al final refleja la magnitud del desplome naranja en un periodo que decidió por completo el choque.

Uleckas y Šilins sostienen el ataque naranja

En el apartado individual, Lukas Uleckas fue el máximo anotador del Leyma Coruña con 17 puntos y nueve rebotes, mientras que Kasparas Šilins aportó 16 tantos. Alonzo Verge y George Conditt sumaron 12 puntos cada uno, cifras que no bastaron para contrarrestar el poder ofensivo del Girona. El equipo coruñés terminó con 90 puntos, pero su producción quedó eclipsada por un rival que encontró muchas más vías para anotar.

Una de las diferencias más claras estuvo en el lanzamiento exterior. El Girona convirtió 20 triples de 41 intentos, con un 48,78% de acierto, frente a los 11 de 31 del Leyma, que firmó un 35,48%. Los catalanes también estuvieron más acertados en el cómputo global de tiros de campo, con un 55,38% frente al 45,45% de los visitantes. Aunque el conjunto naranja capturó dos rebotes más y repartió 23 asistencias, no pudo compensar la eficacia anotadora del adversario.

La derrota deja al Leyma Coruña con la necesidad de reaccionar después de dos tropiezos consecutivos, frente al Casademont Zaragoza y el FIATC Girona. El equipo coruñés demostró durante el tercer cuarto que podía competir y ponerse por delante en una pista exigente, pero deberá encontrar mayor regularidad durante los 40 minutos si quiere evitar que sus partidos se decidan por diferencias tan amplias. En Fontajau, el esfuerzo de la segunda mitad terminó diluyéndose en un último periodo que castigó duramente a los naranjas.