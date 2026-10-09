El Básquet Coruña aprueba un presupuesto de 5,87 millones para la temporada 2026-2027

El accionariado del Básquet Coruña ha aprobado este viernes los presupuestos para la temporada 2026-2027, que ascienden a 5,87 millones de euros. La Junta General Extraordinaria de Accionistas del club coruñés, celebrada en primera convocatoria, dio luz verde por unanimidad a unas cuentas que buscan compatibilizar el crecimiento deportivo con el equilibrio económico en la segunda campaña consecutiva de la entidad en la Liga Endesa.

El presidente del club, Pablo De Amallo, destacó que el presupuesto refleja el "compromiso y esfuerzo del club para hacer posible el crecimiento sostenible y a la vez lograr el equilibrio presupuestario". En este sentido, señaló que el objetivo es aumentar la capacidad deportiva del equipo y, al mismo tiempo, consolidar una estructura económica que permita al Básquet Coruña competir de forma estable en la máxima categoría del baloncesto español.

El presupuesto reserva el 80% de los 5,87 millones de euros al primer equipo y a la competición en la Liga Endesa. El 20% restante se distribuye entre las categorías de formación y los gastos de estructura de la entidad. Durante la junta, el club subrayó que las cuentas se han elaborado con criterios de prudencia económica y recalcó la importancia de mantener el respaldo de los aficionados, los patrocinadores y las instituciones.

En este apartado, la entidad destacó especialmente el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, titular del Coliseum, donde el equipo disputa sus partidos como local. La respuesta de la afición también quedó reflejada en las cifras de abonados: el Básquet Coruña cuenta actualmente con 6.854, frente a los 5.825 de la temporada pasada. Esto supone un incremento de 1.029 abonados, cerca de un 18% más que en el anterior ejercicio.

La cantera fue otro de los asuntos abordados durante la reunión. El club cuenta esta temporada con 711 niños y niñas en sus categorías de formación, repartidos entre los equipos federados, las escuelas deportivas y los grupos de iniciación. En concreto, dispone de 39 equipos federados con 430 jugadores y de 11 escuelas en diferentes colegios, en las que participan otros 225 escolares.

A estas cifras se suman los dos grupos de iniciación, Baby Básquet y Biberones, que reúnen a 34 y 22 niños y niñas, respectivamente. Para desarrollar esta actividad, el club cuenta con 11 entrenadores dedicados a las categorías de formación y con el apoyo de otros 22 entrenadores voluntarios.

Además del presupuesto de la temporada 2026-2027, los accionistas aprobaron por unanimidad la ratificación del otorgamiento de un contrato de prenda de derecho de crédito a favor de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). También dieron su visto bueno al nombramiento de Ruiz, Carnota, Blanco y Salgado Auditores, S.L. como entidad encargada de auditar las cuentas anuales de la sociedad.