Guillem Jou, jugador del Básquet Coruña: "Lo importante es la permanencia y, a partir de ahí, ir creciendo"

Guillem Jou afronta con ilusión el inicio de una nueva temporada con el Básquet Coruña en la Liga Endesa. La pretemporada ha servido principalmente para que el grupo se conozca y vaya asimilando las ideas del equipo. El proceso no ha sido sencillo desde el principio debido a las ventanas internacionales, que provocaron que varios jugadores se incorporasen de manera escalonada. "Fue un poco complicado al principio porque con las ventanas se fueron jugadores y no estábamos todos, pero creo que las últimas semanas han sido bastante buenas y tenemos ganas de empezar", señala Guillem Jou.

La continuidad como punto de partida

Uno de los aspectos que pueden ayudar al Básquet Coruña en su regreso a la máxima categoría es la continuidad respecto al proyecto anterior. El club ha mantenido a varios jugadores de la plantilla y Guillem Jou considera que eso permite afrontar el comienzo de la competición con un conocimiento mayor de la forma de trabajar.

"Creo que sí es un plus, tanto para el inicio de liga como para transmitir la idea que queremos jugar. También conocemos el club y cómo se trabaja, así que es bueno", apunta Guillem Jou.

El jugador también tiene claro que el apoyo de la afición volverá a ser importante durante una temporada especialmente exigente. Por eso anima a los seguidores a acudir al Coliseum y vivir desde las gradas el regreso del equipo a la Liga Endesa.

"Que vengan con muchas ganas, con mucha ilusión, como la que tenemos nosotros. Vamos a dar el máximo para que puedan disfrutar igual que el año pasado y ojalá sean tantas victorias como las del año pasado", afirma Guillem Jou.

Guillem Jou conoce además la historia del anterior debut del Básquet Coruña en la ACB, cuando el equipo consiguió imponerse en su estreno a todo un Real Madrid. "Lo vi. Ojalá pase lo mismo este año, pero no el debut sino que la temporada sea distinta a la de hace dos años y el debut parecido", comenta, en referencia a aquella primera experiencia del club coruñés en la máxima categoría.

"Lo más importante es la permanencia"

A la hora de hablar de objetivos, Guillem Jou apuesta por la prudencia. El jugador sitúa la permanencia como la primera meta del equipo y considera que, una vez alcanzada, será el momento de valorar hasta dónde puede llegar el conjunto.

"El objetivo primero es la permanencia y, a partir de ahí, si se hacen las cosas bien, ya veremos cuál es nuestro límite. Pero lo más importante es la permanencia y, a partir de aquí, ir creciendo pasito a pasito", explica Guillem Jou.

Una filosofía que resume con una expresión muy habitual en otros deportes: partido a partido. Para Guillem Jou, sin embargo, más que un tópico se trata de una manera lógica de afrontar una competición tan exigente como la ACB.

"Es muy típico, pero es la verdad. Al final no puedes pensar en otras cosas porque, si no haces bien las más importantes y las básicas, es complicado", apunta Guillem Jou.

Fuera de la pista, su adaptación a A Coruña también está siendo positiva. Guillem Jou se muestra encantado con la ciudad y especialmente con la llegada del buen tiempo. "Muy bien, muy bien. La ciudad es increíble. Ahora que el tiempo está bien, es todavía mejor", concluye.