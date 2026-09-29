Cuenta atrás para que el Coliseum vuelva a ser de ACB

Básquet Coruña afronta con ilusión y muchas ganas el encuentro ante Bilbao que supondrá el regreso del Coliseum de A Coruña a la élite del baloncesto

Cuenta atrás para que el Básquet Coruña afronte su primer partido oficial de la temporada en el Coliseum de A Coruña. La cita tendrá lugar este domingo a las 12 horas con el partido ante Bilbao. El recinto coruñés volverá a sentir la magia de la ACB tras su primera toma de contacto hace dos años.

Los de Carles Marco debutaron el fin de semana pasado en el Palau y cayeron derrotados ante el Barcelona. El equipo dejó buenas sensaciones aunque tratará de mejorar sus prestaciones defensivas para no cometer errores del pasado. La afición volverá a ver un encuentro oficial de su equipo tras el espectacular ascenso logrado hace unos meses ante Estudiantes en el Coliseum.

Con una plantilla renovada y jugadores que ya fueron fundamentales la temporada pasada en el equipo naranja, Básquet Coruña inicia su segunda aventura en la élite con el objetivo de pelear por la permanencia. Ser competitivo en casa será un aspecto fundamental a la hora de cumplir el objetivo deportivo. El Coliseum se prepara para convertirse de nuevo en una fiesta para todos los amantes del baloncesto.

Enfrente llega Bilbao, un equipo asentado en la élite que en la primera jornada de campeonato venció por 107 a 92 a Manresa. El choque será muy especial para Aleix Font, ex jugador de Básquet Coruña entre 2022 y 2025. Tras el descenso del conjunto naranja continuó con su trayectoria en ACB en Bilbao y afronta ya su segunda temporada a las órdenes de Jaume Ponsarnau.