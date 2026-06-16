Básquet Coruña: 1577 socios ya han renovado su abono para la próxima temporada

El regreso de Básquet Coruña a la ACB ha generado una gran expectación en la afición naranja. En las primeras 24 horas de campaña de renovación más de un 20% de los abonados de la temporada pasada han renovado su carnet. En total son 1.577 los que ya cuentan con su abono para disfrutar de la máxima categoría del baloncesto nacional.

Los abonados tienen de plazo hasta el próximo 26 de junio para renovar. En esa fecha el club ofrecerá los precios de las nuevas altas y las localidades disponibles. La gran pregunta radica en saber si la afición superará el número de socios en la primera temporada en ACB que se quedó en 7.200.

La temporada en Primera FEB y la espectacular remontada ante Estudiantes para sellar el ascenso han generado una sensación de euforia en una afición que sigue creciendo año tras año.

En cuanto a la planificación deportiva el club peina el mercado para confeccionar una plantilla que aspire a lograr la salvación. La primera piedra del proyecto fue anunciada este lunes con la renovación de Carles Marco. El técnico conectó con la afición desde el minuto 1 y logró cohesionar una plantilla completamente nueva que se dejó todo en cada encuentro.

La temporada será histórica ya que Galicia contará con tres equipos en la ACB. Breogán sigue consolidando su gran proyecto de baloncesto y Obradoiro consiguió el ascenso tras dos temporadas en Primera FEB.

La liga todavía no ha terminado y este jueves arrancará la gran final entre Valencia Basket y Barcelona. Una vez se conozca el campeón se empezarán a conocer detalles de la temporada 2026-2027.