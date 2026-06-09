El Básquet Coruña celebra con la afición su regreso a la ACB: "No hubiese sido posible sin vosotros"

Este martes la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor, en A Coruña, se tiñe de naranja para festejar el ascenso del Leyma Básquet Coruña a la Liga ACB. Decenas de aficionados se reúnen para acompañar al equipo coruñés en una jornada festiva tras lograr el regreso a la máxima categoría del baloncesto en nuestro país.

Poco antes de las 17:45, la hora fijada por el club para el encuentro, ya se podían ver las primeras camisetas y bufandas naranjas de camino por las inmediaciones del escenario. A pesar de coincidir bastante pronto y en martes, debido a que al finalizar el acto, varios jugadores se marcharán concentrados con sus selecciones, la afición supo responder a la llamada del club

Precisamente, en la explanada del Palacio había muchos grupos de amigos pero también familias con niñas y niños subidos al colo de sus padres esperando con ansia la llegada de sus ídolos.

A eso de las 18:00 horas llegaba el autobús del equipo con los jugadores que a medida que se bajaban saludaban y firmaban autógrafos a los aficionados situados en primera fila.

El primero en tomar la palabra fue el entrenador, Carlos Marco: "Moitas grazas, familia laranxa. Que sepáis que, sin ninguna duda, esto no hubiese sido posible sin vosotros. Desde el primero hasta el último día nos habéis apoyado, viniendo al Coliseum y acompañándonos en los viajes. Daros las gracias porque este es el empujón que hemos necesitado".

Tampoco faltaron los cánticos con el "Ale Básquet Coruña, ale ale ale" que llenó la plaza de bufandas naranjas elevadas en el aire y dejaron la imagen de jugadores y seguidores cantando.

Entre los grandes aclamados de la tarde se encontró el base catalán Dídac Cuevas, conocido como el Kuko. "Daros las gracias a todos, a los peques que sois el alma del baloncesto", dijo el jugador.

Santi Martínez también fue otro de los grandes protagonistas de la tarde. "Es increíble cómo el baloncesto en A Coruña se va haciendo más grande", dijo jugador coruñés del Leyma. "Es un orgullo", añadía.

Durante el acto se pudieron ver a numerosos niños y niñas con balones de baloncesto. Además, también el público encendió una bengala de color naranja.