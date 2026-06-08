El Básquet Coruña celebrará el ascenso a la ACB con la afición este martes en Riazor

El Leyma Básquet Coruña ha anunciado la celebración oficial del ascenso a la Liga ACB con su afición este martes 9 de junio a las 17:45 horas. El encuentro tendrá lugar en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor, donde el club ha convocado a los seguidores para compartir una jornada festiva tras el histórico logro deportivo. Palacio de los Deportes de Riazor será el epicentro de la celebración.

Desde la entidad se espera una gran presencia de aficionados, que acompañarán al equipo en un acto pensado para agradecer el apoyo durante toda la temporada y celebrar juntos el salto de categoría a la máxima competición del baloncesto español.

El club ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda y convierta la cita en una fiesta colectiva del baloncesto coruñés, en un ambiente de celebración tras el ascenso a la ACB.

El equipo ha sido recibido esta mañana en Santiago de Compostela por parte del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y al mediodía en el palacio de María Pita por parte de la corporación municipal de A Coruña encabezada por la alcaldesa, Inés Rey. Además, esta tarde está previsto un acto en el museo MEGA con Estrella Galicia, uno de los patrocinadores de la entidad naranja.