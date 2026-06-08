Afición del Basquet Coruña en el Coliseum en el partido ante Estudiantes.

Afición del Basquet Coruña en el Coliseum en el partido ante Estudiantes. FEB.

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El Básquet Coruña celebrará el ascenso a la ACB con la afición este martes en Riazor

El equipo coruñés ha convocado a la Marea Naranja a una fiesta el 9 de junio a las 17:45 en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor

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El Leyma Básquet Coruña ha anunciado la celebración oficial del ascenso a la Liga ACB con su afición este martes 9 de junio a las 17:45 horas. El encuentro tendrá lugar en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor, donde el club ha convocado a los seguidores para compartir una jornada festiva tras el histórico logro deportivo. Palacio de los Deportes de Riazor será el epicentro de la celebración.

La celebración del retorno a la ACB

Desde la entidad se espera una gran presencia de aficionados, que acompañarán al equipo en un acto pensado para agradecer el apoyo durante toda la temporada y celebrar juntos el salto de categoría a la máxima competición del baloncesto español.

El club ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda y convierta la cita en una fiesta colectiva del baloncesto coruñés, en un ambiente de celebración tras el ascenso a la ACB.

El equipo ha sido recibido esta mañana en Santiago de Compostela por parte del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y al mediodía en el palacio de María Pita por parte de la corporación municipal de A Coruña encabezada por la alcaldesa, Inés Rey. Además, esta tarde está previsto un acto en el museo MEGA con Estrella Galicia, uno de los patrocinadores de la entidad naranja.