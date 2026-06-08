A Coruña recibe al Leyma tras su histórico ascenso a la ACB: "Conseguisteis algo que soñábamos todos"

El Concello de A Coruña recibe a la plantilla del Básquet Coruña Quincemil

La resaca de la fiesta todavía se respiraba este lunes en A Coruña. Apenas unas horas después de conquistar el ascenso a la Liga ACB ante su afición en el Coliseum, los jugadores, técnicos y directivos del Leyma Básquet Coruña comenzaron una jornada de homenajes institucionales para celebrar un éxito que ya forma parte de la historia del deporte coruñés.

Pero antes de cruzar las puertas del Concello, la expedición naranja quiso hacer una parada muy especial. Los jugadores se acercaron hasta la estatua de María Pita para agradecerle simbólicamente la suerte brindada durante la fase final de ascenso. No era una visita casual.

Hace apenas unos días, la heroína coruñesa había cambiado el peto del Deportivo por la camiseta naranja del Leyma Básquet Coruña como muestra de apoyo al equipo en su lucha por alcanzar la máxima categoría del baloncesto español.

Tras la fotografía de rigor ante uno de los símbolos de la ciudad, la plantilla puso rumbo al Palacio Municipal de María Pita, donde a las 13:30 horas los esperaba la alcaldesa, Inés Rey, en el Salón Real.

Allí fueron recibidos entre aplausos después de un fin de semana que quedará grabado para siempre en la memoria de la afición. La regidora quiso felicitar al equipo por una gesta perseguida durante estos dos últimos años.

"Conseguisteis algo que soñábamos todos", destacó durante su intervención ante jugadores, cuerpo técnico y directiva.

La alcaldesa tuvo también palabras de reconocimiento para el director deportivo, Charly Uzal, al que señaló como uno de los grandes artífices del éxito deportivo.

Una plantilla nueva

"Charly, responsable de construir una plantilla nueva y hacer un equipo con todos los jugadores nuevos y enamorar a toda la afición", afirmó antes de cederle la palabra.

El técnico agradeció el respaldo recibido durante toda la temporada y puso en valor el apoyo constante de una afición que acompañó al equipo en cada paso hasta culminar el ascenso.

También tomó la palabra el capitán, Dídac Cuevas, que quiso agradecer la implicación del Concello y, especialmente, la posibilidad de disputar la Final Four en el Coliseum. Sus palabras fueron respaldadas con una sonora ovación por parte de sus compañeros.

Y es que el recinto coruñés respondió este fin de semana al reto de albergar una cita histórica. Cuatro equipos se jugaron en A Coruña las dos plazas de ascenso a la ACB en una Final Four que llenó las gradas y convirtió la ciudad en el epicentro del baloncesto nacional.

El Leyma acabó imponiéndose en casa, arropado por miles de aficionados, culminando así una temporada para el recuerdo en la que el club también bate récords de abonados.

La celebración continuará durante toda la jornada. Tras las recepciones institucionales, la plantilla tiene previsto visitar esta tarde el Museo de Estrella Galicia para seguir compartiendo con la ciudad un ascenso que ya es patrimonio del deporte coruñés.

La Xunta destaca el gran momento del deporte gallego

La agenda institucional del campeón también incluyó este lunes una recepción oficial en Santiago. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibió al Leyma Básquet Coruña tras certificar su ascenso a la Liga ACB.

Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo gallego felicitó al equipo y al cuerpo técnico por el trabajo realizado tanto durante la temporada regular como en la Final Four disputada en el Coliseum. También tuvo palabras de reconocimiento para la directiva y para una afición que, según destacó, "no dejó de creer".

Parabéns ao @basquetcoruna por un ascenso épico e merecidísimo.



Unha final desas que quedan para sempre e un orgullo para o club, para a afección e para todo o baloncesto galego.



Sodes #GaliciaCalidade. A dalo todo na próxima tempada! pic.twitter.com/xbJCBTRvZw — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) June 8, 2026

Rueda subrayó además que el ascenso del conjunto coruñés confirma el excelente momento que atraviesa el deporte gallego y el baloncesto en particular. Con la presencia del Leyma en la ACB, Galicia contará la próxima temporada con tres equipos en la máxima categoría masculina y otros tres en la femenina.

"Imos presumir o vindeiro ano, que é o gran ano de Galicia, o ano Xacobeo, do que ides facer en ACB grazas ao voso esforzo", trasladó el presidente a la expedición naranja.