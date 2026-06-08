El entrenador de Basquet Coruña, Carles Marco, celebra el ascenso.

El entrenador de Basquet Coruña, Carles Marco, celebra el ascenso. FEB.

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El ascenso del Basquet Coruña se cuela en la Moncloa: hasta Pedro Sánchez felicita a los naranjas

El presidente del Gobierno, reconocido hincha de Estudiantes, felicitó al equipo herculino, al igual que muchas autoridades políticas de diferentes instituciones

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Caer para levantarse. En tan solo un año, y con una remodelación completa de plantilla y coach, Basquet Coruña ha regresado a la liga ACB con el objetivo de consolidar el proyecto y no estar de paso.

La celebración del retorno a la ACB

Tras una remontada solo apta para incrédulos ante Estudiantes, han sido múltiples las muestras de felicitación al equipo naranja. Entre ellas la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocido hincha de 'Estu'. El líder del PSOE se ha acordado de su club, pero también ha felicitado a Basquet Coruña por su "merecido y trabajado ascenso", recordando que Galicia tendrá hasta tres equipos en la élite del baloncesto masculino el próximo curso.

Reacciones a nivel autonómico

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también se acordó del éxito del equipo coruñés. "Un ascenso merecido tras una temporada extraordinaria y una final increíble. A Coruña vuelve a ser ACB. Junto al Obradoiro y Breogán, Galicia tendrá tres equipos en la máxima categoría del baloncesto español la próxima temporada", posteó en X.

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también tuvo su recuerdo. "Felicidades para el Basquet Coruña, su afición y todas las personas que nunca dejaron de creer. Después de un partido de infarto, el sueño ya es realidad: regreso a ACB. Un día grande para A Coruña y una magnífica noticia para Galicia que la próxima temporada contará con tres equipos en la máxima categoría del baloncesto", dijo.

Por parte del BNG fue su diputada, Olalla Rodil, la que se congratuló por este hito. "Tres equipas galegas a próxima temporada en ACB. Brutal Básquet Coruña, Parabens!", dijo.

Alegría a nivel provincial

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se sumó a la ola de felicitaciones. "Felicidades por el merecido ascenso, Basquet Coruña. De vuelta a la ACB en una temporada extraordinaria para el deporte de la provincia de A Coruña", compartió.

Euforia en las autoridades locales

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, estaba muy alegre al término del choque. En su perfil de X, anteriormente conocido como Twitter, manifestó que "Ya somos ACB. Volvemos a la primera categoría del baloncesto español con el Básquet Coruña. Un logro construido con el trabajo, sacrificio y corazón naranja que nunca dejó de creer".

El PP de A Coruña también reaccionó con un contundente "Vaaaamoooosss!!!!", compartiendo una foto de parte de su equipo de concejales con el presidente Alfonso Rueda, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el Secretario Xeral para o Deporte, Roberto García.

El BNG también compartió una publicación reflejando que "os soños están para cumplirse".