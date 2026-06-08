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El ascenso del Basquet Coruña se cuela en la Moncloa: hasta Pedro Sánchez felicita a los naranjas
El presidente del Gobierno, reconocido hincha de Estudiantes, felicitó al equipo herculino, al igual que muchas autoridades políticas de diferentes instituciones
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Caer para levantarse. En tan solo un año, y con una remodelación completa de plantilla y coach, Basquet Coruña ha regresado a la liga ACB con el objetivo de consolidar el proyecto y no estar de paso.
Tras una remontada solo apta para incrédulos ante Estudiantes, han sido múltiples las muestras de felicitación al equipo naranja. Entre ellas la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocido hincha de 'Estu'. El líder del PSOE se ha acordado de su club, pero también ha felicitado a Basquet Coruña por su "merecido y trabajado ascenso", recordando que Galicia tendrá hasta tres equipos en la élite del baloncesto masculino el próximo curso.
Mi querido @MovistarEstu se ha quedado a un paso de volver a la ACB. Muchos ánimos al equipo y su gente.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 7, 2026
Y muchas felicidades a @basquetcoruna por su merecido y trabajado ascenso. El año que viene tendremos 3 equipos gallegos en la ACB.
Noraboa!
Reacciones a nivel autonómico
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también se acordó del éxito del equipo coruñés. "Un ascenso merecido tras una temporada extraordinaria y una final increíble. A Coruña vuelve a ser ACB. Junto al Obradoiro y Breogán, Galicia tendrá tres equipos en la máxima categoría del baloncesto español la próxima temporada", posteó en X.
Parabéns, @basquetcoruna!— Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) June 7, 2026
Un ascenso merecido tras unha tempada extraordinaria e unha final incrible. A Coruña volve á ACB!
Xunto co @OBRADOIROCAB e o @CBBreogan, Galicia terá tres equipos na máxima categoría do baloncesto español a próxima tempada#GaliciaCalidade https://t.co/ekIGcQY5cL
El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también tuvo su recuerdo. "Felicidades para el Basquet Coruña, su afición y todas las personas que nunca dejaron de creer. Después de un partido de infarto, el sueño ya es realidad: regreso a ACB. Un día grande para A Coruña y una magnífica noticia para Galicia que la próxima temporada contará con tres equipos en la máxima categoría del baloncesto", dijo.
🏀 🧡 Que alegría!— Gómez Besteiro (@jrgomezbesteiro) June 7, 2026
Parabéns ao @basquetcoruna , á súa afección e a todas as persoas que nunca deixaron de crer. Despois dun partido de infarto, o soño xa é realidade: regreso á ACB.
Un gran día para A Coruña e unha magnífica nova para Galicia, que a próxima tempada contará con… pic.twitter.com/KZN08gtc9P
Por parte del BNG fue su diputada, Olalla Rodil, la que se congratuló por este hito. "Tres equipas galegas a próxima temporada en ACB. Brutal Básquet Coruña, Parabens!", dijo.
Tres equipas galegas a próxima temporada en @ACBCOM. Brutal @basquetcoruna!!! Parabéns!!!— Olalla Rodil (@orodil) June 7, 2026
Viva Galiza e o deporte galego!!
Alegría a nivel provincial
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se sumó a la ola de felicitaciones. "Felicidades por el merecido ascenso, Basquet Coruña. De vuelta a la ACB en una temporada extraordinaria para el deporte de la provincia de A Coruña", compartió.
Parabéns polo merecido ascenso, @basquetcoruna.— Valentín Formoso (@ValentinFormoso) June 7, 2026
🏀 De volta na @ACBCOM nunha tempada extraordinaria para o deporte da província da Coruña. https://t.co/sHP8L2idhe
Euforia en las autoridades locales
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, estaba muy alegre al término del choque. En su perfil de X, anteriormente conocido como Twitter, manifestó que "Ya somos ACB. Volvemos a la primera categoría del baloncesto español con el Básquet Coruña. Un logro construido con el trabajo, sacrificio y corazón naranja que nunca dejó de creer".
🏀🧡 XA SOMOS ACB!— Inés Rey (@inesreygarcia) June 7, 2026
Volvemos á primeira categoría do baloncesto español co @basquetcoruna.
Un logro construído con traballo, sacrificio e un corazón laranxa que nunca deixou de crer.
A Coruña está de festa. Somos elite. Somos ACB! 🔥 pic.twitter.com/smvTA8p5sX
El PP de A Coruña también reaccionó con un contundente "Vaaaamoooosss!!!!", compartiendo una foto de parte de su equipo de concejales con el presidente Alfonso Rueda, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el Secretario Xeral para o Deporte, Roberto García.
Vaaaamoooosss!!!! 🧡🧡🧡 pic.twitter.com/Zg1BrsgSfg— PP A Coruña (@PPCoruna) June 7, 2026
El BNG también compartió una publicación reflejando que "os soños están para cumplirse".
Os soños están para se cumpriren.— BNG A Coruña (@BNGACorunha) June 7, 2026
O Leyma @basquetcoruna volta ao ceo da ACB após unha temporada extraordinaria, como extraordinaria foi a súa remontada fronte a Estudiantes.
Un novo éxito do deporte coruñés!!
Parabéns á grande comunidade laranxa! pic.twitter.com/x3bAQFWxwj