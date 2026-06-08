El ascenso del Basquet Coruña se cuela en la Moncloa: hasta Pedro Sánchez felicita a los naranjas

Caer para levantarse. En tan solo un año, y con una remodelación completa de plantilla y coach, Basquet Coruña ha regresado a la liga ACB con el objetivo de consolidar el proyecto y no estar de paso.

Tras una remontada solo apta para incrédulos ante Estudiantes, han sido múltiples las muestras de felicitación al equipo naranja. Entre ellas la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocido hincha de 'Estu'. El líder del PSOE se ha acordado de su club, pero también ha felicitado a Basquet Coruña por su "merecido y trabajado ascenso", recordando que Galicia tendrá hasta tres equipos en la élite del baloncesto masculino el próximo curso.

Mi querido @MovistarEstu se ha quedado a un paso de volver a la ACB. Muchos ánimos al equipo y su gente.



Y muchas felicidades a @basquetcoruna por su merecido y trabajado ascenso. El año que viene tendremos 3 equipos gallegos en la ACB.



Noraboa! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 7, 2026

Reacciones a nivel autonómico

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también se acordó del éxito del equipo coruñés. "Un ascenso merecido tras una temporada extraordinaria y una final increíble. A Coruña vuelve a ser ACB. Junto al Obradoiro y Breogán, Galicia tendrá tres equipos en la máxima categoría del baloncesto español la próxima temporada", posteó en X.

Parabéns, @basquetcoruna!



Un ascenso merecido tras unha tempada extraordinaria e unha final incrible. A Coruña volve á ACB!



Xunto co @OBRADOIROCAB e o @CBBreogan, Galicia terá tres equipos na máxima categoría do baloncesto español a próxima tempada#GaliciaCalidade https://t.co/ekIGcQY5cL — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) June 7, 2026

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también tuvo su recuerdo. "Felicidades para el Basquet Coruña, su afición y todas las personas que nunca dejaron de creer. Después de un partido de infarto, el sueño ya es realidad: regreso a ACB. Un día grande para A Coruña y una magnífica noticia para Galicia que la próxima temporada contará con tres equipos en la máxima categoría del baloncesto", dijo.

🏀 🧡 Que alegría!



Parabéns ao @basquetcoruna , á súa afección e a todas as persoas que nunca deixaron de crer. Despois dun partido de infarto, o soño xa é realidade: regreso á ACB.



Un gran día para A Coruña e unha magnífica nova para Galicia, que a próxima tempada contará con… pic.twitter.com/KZN08gtc9P — Gómez Besteiro (@jrgomezbesteiro) June 7, 2026

Por parte del BNG fue su diputada, Olalla Rodil, la que se congratuló por este hito. "Tres equipas galegas a próxima temporada en ACB. Brutal Básquet Coruña, Parabens!", dijo.

Tres equipas galegas a próxima temporada en @ACBCOM. Brutal @basquetcoruna!!! Parabéns!!!



Viva Galiza e o deporte galego!! — Olalla Rodil (@orodil) June 7, 2026

Alegría a nivel provincial

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se sumó a la ola de felicitaciones. "Felicidades por el merecido ascenso, Basquet Coruña. De vuelta a la ACB en una temporada extraordinaria para el deporte de la provincia de A Coruña", compartió.

Parabéns polo merecido ascenso, @basquetcoruna.



🏀 De volta na @ACBCOM nunha tempada extraordinaria para o deporte da província da Coruña. https://t.co/sHP8L2idhe — Valentín Formoso (@ValentinFormoso) June 7, 2026

Euforia en las autoridades locales

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, estaba muy alegre al término del choque. En su perfil de X, anteriormente conocido como Twitter, manifestó que "Ya somos ACB. Volvemos a la primera categoría del baloncesto español con el Básquet Coruña. Un logro construido con el trabajo, sacrificio y corazón naranja que nunca dejó de creer".

🏀🧡 XA SOMOS ACB!



Volvemos á primeira categoría do baloncesto español co @basquetcoruna.



Un logro construído con traballo, sacrificio e un corazón laranxa que nunca deixou de crer.



A Coruña está de festa. Somos elite. Somos ACB! 🔥 pic.twitter.com/smvTA8p5sX — Inés Rey (@inesreygarcia) June 7, 2026

El PP de A Coruña también reaccionó con un contundente "Vaaaamoooosss!!!!", compartiendo una foto de parte de su equipo de concejales con el presidente Alfonso Rueda, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el Secretario Xeral para o Deporte, Roberto García.

El BNG también compartió una publicación reflejando que "os soños están para cumplirse".