La marea naranja vuelve a las calles: este es el plan para arropar al Básquet Coruña en la final por la ACB

La afición del Basquet Coruña en la previa a la semifinal contra el Palencia Quincemil

La afición del Básquet Coruña está preparada para volver a teñir de naranja A Coruña en una jornada que puede quedar marcada en la historia del deporte coruñés. Tras la victoria lograda este sábado frente al Palencia por 92-81 en las semifinales de la Final Four, el conjunto naranja disputará esta tarde la gran final por el ascenso a la ACB ante Estudiantes.

El encuentro se celebrará a las 19:00 horas en el Coliseum de A Coruña y decidirá qué equipo consigue la última plaza para competir la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto español. El rival será Estudiantes, que alcanzó la final después de imponerse al Oviedo por 79-71.

Consciente de la trascendencia del partido, el grupo de animación Espíritu 23 ha organizado una nueva "marea naranja" para acompañar al equipo en una jornada que se espera histórica. La convocatoria arrancará a las 15:30 horas en la plaza del Soho, situada en la calle Enrique Mariñas, donde los aficionados comenzarán a concentrarse para calentar el ambiente previo al choque.

Posteriormente, a las 16:45 horas, está prevista una marcha conjunta hasta el Coliseum. El objetivo será recibir al equipo a su llegada a las instalaciones, prevista para las 17:00 horas en la puerta 14 del recinto, en una muestra de apoyo que recuerde a las grandes citas vividas por la entidad en los últimos años.

La organización también ha hecho un llamamiento para que todos los seguidores acudan vestidos de naranja y accedan al pabellón a partir de las 18:00 horas, una hora antes del inicio del encuentro, con el fin de crear el mejor ambiente posible desde el calentamiento.

El Básquet Coruña se encuentra a solo un triunfo de culminar una temporada histórica y lograr el ansiado ascenso a la ACB. Para ello contará con el respaldo de una afición que, una vez más, promete convertir el Coliseum en una auténtica caldera naranja.