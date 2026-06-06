El Coliseum de A Coruña se tiñe de naranja para la Final Four de ascenso a la ACB

La espera ha terminado. A Coruña ya respira baloncesto y el Coliseum se ha convertido este sábado en el gran punto de encuentro para cientos de aficionados llegados desde distintos puntos de España con motivo de la Final Four de Primera FEB, la cita que decidirá qué equipo logra la última plaza de ascenso a la Liga ACB.

A pocos minutos del inicio de la primera semifinal entre el Leyma Básquet Coruña y el Palencia Baloncesto, los alrededores del multiusos herculino presentaban un ambiente de gran ocasión. Decenas de seguidores naranjas participaron en la marcha organizada desde Matogrande y acompañaron al equipo en su llegada al recinto.

Los jugadores del Básquet Coruña fueron recibidos a las puertas del Coliseum entre una humareda naranja, cánticos y una larga ovación de los aficionados, que quisieron mostrar su apoyo antes de uno de los partidos más importantes de la temporada.

Pero no solo la afición coruñesa se dejó notar. Numerosos seguidores del Palencia Baloncesto, del Oviedo Club Baloncesto y del Movistar Estudiantes también campaban por los alrededores del recinto durante toda la tarde.

Muchos de ellos se desplazaron hasta la ciudad herculina para vivir en directo una Final Four que reúne a algunos de los equipos más potentes de la categoría.

El Coliseum acoge durante este fin de semana la fase definitiva por el ascenso a la ACB. El conjunto coruñés abre la competición enfrentándose al Palencia Baloncesto este sábado a las 17:30 horas. Más tarde, a las 20:15 horas, se medirán el Movistar Estudiantes y el Oviedo Club Baloncesto.

Los vencedores de ambos encuentros se jugarán el ascenso en la gran final prevista para este domingo a las 19:00 horas.

Una ciudad volcada por el Básquet

La ciudad también se ha volcado con la cita durante los últimos días. El Ayuntamiento vistió la estatua de María Pita con la camiseta del Leyma Básquet Coruña y colocó una bandera del club en la lanza de la heroína coruñesa.

Además, durante esta jornada los autobuses de Tranvías Coruña lucieron banderas naranjas y sustituyeron sus habituales rótulos por el mensaje "Básquet Coruña".

Con las gradas preparadas para registrar una gran entrada y miles de aficionados pendientes de lo que ocurra sobre la pista, la lucha por el último billete hacia la ACB ya está en marcha en A Coruña.