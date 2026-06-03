Los hinchas del Básquet Coruña se movilizan para organizar una previa y empujar para el ascenso a ACB

El colectivo Espiritu 23 ha organizado una auténtica jornada de previa por todo lo alto para empujar al Básquet Coruña en su camino por el ascenso a la liga ACB de baloncesto, para lo que tendrá que superar la final a cuatro que se celebra este fin de semana en A Coruña.

Los hinchas naranjas han citado a la afición este sábado a las 14:00 en la plaza del Soho, situada en la calle Enrique Mariñas Romero, en el barrio de Matogrande. A las 15:15 se ha organizado una marcha hasta el Coliseum, que finalizará en la puerta 14, para realizar un recibimiento al equipo en su llegada a las 15.30.

Del mismo modo, hacen un llamamiento a toda la afición para que acuda a las 16:30, con prendas de ropa de color naranja, al multiusos herculino. El partido empezará a las 17:30.

En caso de superar el primer partido ante Palencia, el equipo naranja repetirá al día siguiente. Será ante el ganador de Estudiantes - Oviedo, que se celebra este sábado a las 20:15.