El Club Básquet Coruña convoca para este verano una nueva edición de su emblemático Campus Milenium Cabreiroá

El Campus Milenium Cabreiroá, el más emblemático del Club Básquet Coruña desde hace tres décadas, acogerá del 22 de junio al 3 de julio a niños y niñas de la ciudad herculina de 5 a 16 años con la intención de promover la iniciación al baloncesto en un contexto de ocio. Se espera que, al igual que en las anteriores ediciones, esta trigésimo primera celebración del evento bata récords de asistencia y se consolide aún más, si cabe, como una referencia en la promoción del deporte entre los más jóvenes.

Los participantes de este año no solo disfrutarán del baloncesto, sino que probarán más de 20 actividades deportivas, entre las que se incluye la escalada y la orientación, juegos en piscina, waterpolo, kayak, vela y rugby.

A todo ello se unen las excursiones al Aquapark y a granjas rurales, así como talleres de nutrición, cocina y primeros auxilios. Los promotores del evento esperan que esta variada oferta de actividades convierta al Campus Milenium Cabreiroá en una experiencia inolvidable.

El calendario comprende dos semanas: del 22 de junio al 26 de junio (excepto festivo 24 de junio), y del 29 de junio al 3 de julio. Desde la pasada edición, la sede del Campus es el Colegio Obradoiro, que pone a disposición de los asistentes unas instalaciones con todo tipo de comodidades y servicios: piscina climatizada cubierta, pabellón de deportes con pista multiusos, pistas de fútbol sala, cancha de voleibol y jardines. Además, cuenta con un "ecocomedor" que asegura una dieta sana, equilibrada y basada en productos de cercanía.

Las actividades, que tienen lugar desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, se estructuran en cuatro bloques. Dos de ellos son de baloncesto, centrados en contenidos de aprendizaje por la mañana y tareas más lúdicas por la tarde. Los otros dos bloques son completamente recreativos, con actividades deportivas en el medio natural y talleres. Las inscripciones pueden formalizarse en este enlace.