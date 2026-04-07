El Básquet Coruña llama a la afición a recibir al equipo antes del derbi en el Coliseum

El Básquet Coruña ha hecho un llamamiento a su afición para crear ambiente desde antes del inicio del derbi gallego ante el Obradoiro CAB. A través de sus redes sociales, el club invita a los seguidores a acudir este sábado, 11 de abril, a las 17:00 horas a la puerta número 14 del Coliseum para recibir al equipo y transmitirle "toda la energía" antes del partido.

El encuentro, que se disputará a las 19:00 horas, se presenta como uno de los más importantes de la temporada en la Primera FEB, ya que enfrenta al primer y segundo clasificado de la categoría.

Ambiente de gran cita

La respuesta de la afición ha sido inmediata. El Coliseum presentará un lleno absoluto después de que las entradas para el público general se agotasen en menos de veinte minutos, confirmando la enorme expectación generada en torno al derbi.

Se espera así un ambiente similar -o incluso superior- al del partido de ida, donde ya se vivió una de las grandes entradas de la temporada en la categoría.

Un partido clave en la lucha por el liderato

El duelo entre coruñeses y santiagueses no solo tiene el componente emocional propio de un derbi, sino también un importante peso clasificatorio. Ambos equipos llegan en lo más alto de la tabla, en una lucha directa por el liderato de la competición.

Por ello, el club busca implicar a su afición desde antes del salto inicial, convirtiendo la llegada del equipo en un primer impulso anímico de cara a un partido que puede marcar el rumbo del tramo final de la temporada.