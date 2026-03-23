Básquet Coruña pone a la venta las entradas para el partido ante Obradoiro

Desde hace semanas los aficionados de Básquet Coruña y Obradoiro tienen marcada una fecha en el calendario: 11 de abril a las 19 horas. Ese día se disputará el encuentro clave y decisivo en la pelea por el ascenso a la ACB.

El conjunto coruñés ha ofrecido detalles este lunes sobre la venta de entradas. Cada socio de Básquet Coruña tendrá desde mañana la posibilidad de adquirir dos entradas para el partido.

Hay que recordar que este año el número de socios del equipo naranja es de 5.835 personas. El plazo preferencial para abonados se extenderá hasta el próximo 2 de abril.



A partir de ese día saldrán a la venta las entradas para el público en general. El club ha informado también que entregará al Obradoiro las mismas entradas que recibió en el encuentro de la primera vuelta. En total serán 57 entradas de protocolo y 223 para la afición.



La medida ha generado bastantes críticas de la afición santiaguesa que considera el reparto injusto. El encuentro ha generado una gran expectación, ya que el ganador de ese partido tendrá un alto porcentaje de posibilidades de ascender de manera directa.