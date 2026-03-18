El Básquet Coruña pierde a Dino Radoncic toda la temporada por una trombosis

Malas noticias para Básquet Coruña. La semana en la que el conjunto coruñés encajó su segunda derrota de la temporada, se completa con una mala noticia en forma de lesión: la baja de Dino Radoncic.

El ala pívot, uno de los jugadores más en forma del equipo en estos momentos, se perderá lo que resta de temporada por un problema médico descubierto esta misma semana. El jugador se someterá a un tratamiento de doce semanas tras detectarle una trombosis venosa.

El montenegrino llegó con la temporada empezada tras la salida de Yoanki Mencía. Su adaptación fue casi inmediata pero su rendimiento en las últimas semanas había alcanzado su punto más alto.

El club estudia el mercado y valora la incorporación de algún jugador para sustituir esta importante baja. La noticia ha impactado bastante en una plantilla que tratará de recuperar sensaciones este viernes con el encuentro ante Tizona Burgos en el Coliseum.