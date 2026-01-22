Básquet Coruña y su primera vuelta casi perfecta

Básquet Coruña aprovecha esta semana sin competición para hacer balance y preparar una segunda vuelta que se presenta ilusionante. Los de Carlos Marco llegan al ecuador de la competición con un balance de 15 victorias y una única derrota.

Con una plantilla completamente renovada, el equipo ha logrado complementarse a la perfección y entender desde el primer día la idea de juego de Carles Marco.

La única derrota de la temporada llegó ante Obradoiro en O Sar. El resto han sido victorias y muchas de ellas por una importante diferencia. Los naranjas asaltaron la pista de Estudiantes o la de Alicante y eso les ha permitido situarse en lo alto de la clasificación.

Por delante queda una segunda vuelta con 16 partidos y todo por decidir. El equipo se ha mostrado muy fuerte en el Coliseum junto a su público y el ambiente cada fin de semana es espectacular.

El conjunto coruñés es líder gracias a ese 15-1. En segunda posición está Obradoiro con 13-3 y tercero es Estudiantes con un balance de 12-4. Ambos equipos visitarán el Coliseum en abril y febrero respectivamente.

El equipo arrancará la segunda vuelta con dos salidas consecutivas: Melilla y Oviedo. La afición ya prepara un gran desplazamiento a la ciudad asturiana en un encuentro que se jugará el sábado 7 de febrero.