Fernando Romay y los jugadores del Leyma Coruña celebran el inicio de temporada en Marineda City Leo López

Marineda City ha acogido este jueves un importante evento para los amantes del baloncesto: la presentación del Leyma Basquet Coruña para la temporada 2025/2026. Los jugadores, acompañados por Leymita y Fernando Romay, han lucido las nuevas equipaciones en un acto que reunió a numerosos seguidores.

El evento arrancó a las 19:00 horas en la planta 2, frente al Karting Marineda. Jugadores y afición disfrutaron de una tarde en la que el exbaloncetista Fernando Romay dio una charla motivacional basada en su experiencia como deportista de élite.

Los aficionados, además, tuvieron la oportunidad de conocer en primera persona a jugadores del primer equipo como Dídac Cuevas, Yoanki Mencía, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Macachi Braz, Danilo Brnovic, Ilimane Diop, Joe Cremo, Abdou Thiam, Jacobo Díaz y Caio Pacheco, que lucieron las nuevas equipaciones.

Los seguidores del Leyma Coruña, por otro lado, pudieron hacerse con premios oficiales como camisetas, bufandas y balones, así como abonos para la temporada 2025-2026. Como cierre de la presentación, los asistentes se hicieron fotos con los jugadores del equipo coruñés y Fernando Romay, que también firmaron autógrafos.