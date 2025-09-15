El Leyma Coruña presenta su plantilla en Marineda City con Fernando Romay como invitado especial

Marineda City será este jueves, 18 de septiembre, el escenario de la presentación oficial del Leyma Coruña para la temporada 2025/2026.

A partir de las 19:00, la planta 2 del centro comercial acogerá un acto pensado para acercar el equipo a su afición, con la presencia estelar del exjugador coruñés Fernando Romay, que ofrecerá una charla motivacional basada en su experiencia como deportista de élite.

Durante la cita, los seguidores naranjas podrán conocer en persona a los integrantes del primer equipo, entre ellos Dídac Cuevas, Yoanki Mencía, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Macachi Braz, Danilo Brnovic, Ilimane Diop, Joe Cremo, Abdou Thiam, Jacobo Díaz y Caio Pacheco, que lucirán por primera vez las nuevas equipaciones.

Leymita, la emblemática mascota del club, animará una velada que incluirá sorteos de merchandising oficial, como camisetas, bufandas, balones y abonos para la temporada.

El acto finalizará con una sesión de fotos y firmas de autógrafos, en la que los asistentes podrán llevarse un recuerdo tanto de los jugadores como de Romay.