Giménez podrá jugar con el Dépor ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano

José María Giménez podrá jugar con el Deportivo ante el Atlético de Madrid el próximo sábado 24 de octubre. El central uruguayo, cedido por el conjunto madrileño al equipo coruñés hasta el final de la temporada, no tiene ninguna cláusula contractual que le impida enfrentarse a su club de procedencia en el partido de la décima jornada de LaLiga, que se disputará en el estadio Metropolitano a las 21:00 horas.

La posibilidad de que el defensa no pudiera participar en el encuentro había generado dudas por la conocida como cláusula del miedo, una condición que algunos clubes incluyen en los contratos de cesión para evitar que sus futbolistas se enfrenten al equipo al que pertenecen. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre el Atlético y el Deportivo no contempla esta limitación, por lo que Antonio Hidalgo podrá contar con el internacional uruguayo si así lo considera oportuno.

El propio entrenador deportivista confirmó esta posibilidad tras el empate ante el Levante en Riazor. Preguntado por la situación contractual de Giménez de cara al encuentro en Madrid, Hidalgo respondió: "Entiendo que sí", en referencia a la opción de que el central pueda medirse a su antiguo equipo.

Un fijo en la defensa del Deportivo

La disponibilidad de Giménez supone una noticia relevante para el conjunto blanquiazul, ya que el uruguayo se ha convertido en una pieza importante desde su llegada a A Coruña. Su experiencia y su trayectoria en la élite le han permitido hacerse un hueco en el eje de la defensa, donde aporta veteranía a una plantilla con varios futbolistas jóvenes.

El central llegó al Deportivo el pasado mes de septiembre, después de cerrar su salida del Atlético de Madrid en el tramo final del mercado de fichajes. El acuerdo contempla una cesión hasta junio de 2027 y una opción de compra al término de la temporada, por lo que el futbolista afronta el curso con la oportunidad de consolidarse en el proyecto deportivista.

El encuentro del próximo sábado tendrá, además, un componente especial para el defensa, que regresa al estadio en el que desarrolló buena parte de su carrera profesional. Giménez llegó al Atlético en 2013 procedente del Danubio uruguayo y acumuló una amplia experiencia en el fútbol español y europeo, además de conquistar títulos nacionales e internacionales con el conjunto rojiblanco.

El Deportivo visitará el Metropolitano el sábado 24 de octubre a las 21:00 horas, en un partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga. El regreso de Giménez a Madrid se producirá, por tanto, sin restricciones contractuales que condicionen su participación, aunque su presencia en el once dependerá de la decisión final de Antonio Hidalgo.